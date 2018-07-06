Узагальнюючі податкові консультації щодо оподаткування плати за землю

nus.in.ua, 11 липня 2018, 16:24

Буська ОДПІповідомляє, що наказом Мінфіну України від 06.07.2018 №602 затверджено узагальнюючі податкові консультації з деяких питань оподаткування плати за землю, які включили в себе наступні актуальні для платників податків питання.

Сплата земельного податку власником нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, права на яку у такої особи не оформлені

Особу, яка володіє нерухомим майном, розташованим на земельній ділянці, права на яку для такої особи не оформлені, не можна вважати платником земельного податку в розумінні ст. 269 Податкового кодексу до моменту виникнення відповідних прав такої особи на цю земельну ділянку згідно із записом, сформованим у Державному земельному кадастрі, у порядку, визначеному законом. До такого моменту зазначена особа відповідно до вимог Податкового кодексу не повинна сплачувати земельний податок.

Справляння плати за землю у разі оренди площі у багатоквартирному будинку

Безпосереднім платником плати за землю виступає особа, стосовно якої здійснено реєстрацію державних прав на земельну ділянку під будинком та прибудинкову територію (установа або організація, яка здійснює управління багатоквартирним будинком державної або комунальної власності; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке є суб’єктом реєстрації відповідно до рішення співвласників).

Справляння земельного податку з фізичних осіб – підприємців - платників ЄП

Підприємець - платник єдиного податку, який використовує будівлі (споруди), їх частини, для провадження господарської діяльності та який оформив відповідно до вимог законодавства свої права на земельну ділянку під такими об’єктами, не повинен сплачувати земельний податок. Абзац четвертий п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу не передбачає звільнення від земельного податку для фізичної особи підприємця — платника єдиного податку у випадку, коли обов’язок зі сплати податку виникає у нього як у співвласника багатоквартирного будинку у складі витрат на управління.

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ектор організації роботи Буської ОДПІ