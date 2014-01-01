Отримували іноземні доходи – подайте декларацію
Громадяни, які отримали у 2017 році доходи з-за кордону – гонорари, авторські виплати, спадщину, дивіденди чи заробітну плату, мають їх задекларувати.
У податковій декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік громадянам слід відобразити суму отриманого доходу за звітний рік та визначити податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір 1,5%.
Декларацію слід подати до територіального органу фіскальної служби за місцем своєї податкової адреси до 2 травня 2018 року. Громадяни можуть надіслати декларацію поштою або подати її за допомогою електронних засобів он-лайн. Також вони мають право оформити довіреність іншій особі в Україні, щоб вона подала декларацію.
У випадку, коли громадянин вже сплатив податок за тими ставками, які діють в іншій країні, то він має взяти у податкових органах іноземної держави довідку про сплачені суми і їх буде враховано під час перерахунку в Україні. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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