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З 1 січня члени фермерських господарств сплачують ЄСВ

nus.in.ua, 2 лютого 2018, 15:23
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З 1 січня члени фермерських господарств сплачують ЄСВ

Буська ОДПІповідомляє, що з 1 січня 2018 року члени фермерських господарств зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується внесок (п. 8 ст. 9 Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" в редакції з 01.01.2018 )

Члени фермерських господарств звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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