До уваги експортерів!
У зв’язку з набранням чинності з 24.01.2018 наказу Міністерства фінансів України від 20.11.2017 № 950 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1» повідомляємо, що для отримання сертифіката EUR.1 експортер або його уповноважений представник повинен подати структурному підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, заповнену заяву разом з декларацією, що підтверджує преференційне походження товарів з України.
Рекомендації щодо заповнення декларацій постачальника (виробника) разом з практичними прикладами їх заповнення розміщено за адресою: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/vilna-torgivlya.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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