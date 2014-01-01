Платник податків втратив документи: що робити?

nus.in.ua, 23 листопада 2017, 15:24

З метою оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків заборонено формувати показники податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених вищезазначеними документами.

Якщо платник податків втратив, пошкодив або достроково знищив вказані документи, тоді він зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому Податковим кодексом для подання податкової звітності, та контролюючий орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації.

У такому разі платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ