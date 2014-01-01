14 вересня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

На підтримку армії надійшло понад 6 млн. грн. військового збору

nus.in.ua, 14 вересня 2017, 12:23
0
2
Роздрукувати
На підтримку армії надійшло понад 6 млн. грн. військового збору

Про надходження від сплати військового збору платниками Золочівщини проінформував представників ЗМІ начальник Золочівського відділення Буської ОДПІ Роман Денис.

Посадовець зазначив, що з початку 2017 року від суб`єктів господарювання району на підтримку армії надійшло 6403,1тис.грн. військового збору. Перерахована сума платежу порівняно з аналогічним періодом зросла на 1557,4тис.грн. або на 32,1 відсотки. Зокрема, за серпень 2017 року надходження склали 735,4 тис.грн., що на 197,7 тис.грн., переважають поступлення серпня 2016 року.

Нагадав, що військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5% від об’єкта оподаткування. Платниками збору є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 Податкового кодексу України, а саме:

фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; податковий агент.

Відповідальними зa утримання (нарахування) тa сплату збору дo бюджету згідно ст. 171 Податкового кодексу з доxодів y вигляді заробітної плати, є прaцедавець, щo виплачує такі доходи нa користь платника податку, з iнших доходів, є податковий агeнт - для доходів з джерела їx походження в Україні, плaтник пoдатку - для іноземних доходів тa доходів, джерело виплати якиx належить особам, звільненим вiд обов'язкiв нарахування, утримання абo сплати (перерахування) збору дo бюджету.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Щодо визначення податкових зобов’язань при декларуванні доходів за 2015 рік

Щодо визначення податкових зобов’язань при декларуванні доходів за 2015 рік111

Особливості кампанії декларування у 2016 році: сплата військового збору

Особливості кампанії декларування у 2016 році: сплата військового збору117

Щодо сплати військового збору підприємцями на загальній системі оподаткува ...

Щодо сплати військового збору підприємцями на загальній системі оподаткува ...97

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.