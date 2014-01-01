Оподаткування ПДФО спадщини

nus.in.ua, 8 серпня 2017, 10:35

Буська ОДПІ нагадує, що з доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним спадщини, відповідно до ст. 174 розділу IV Податкового кодексу України сплачується податок на доходи фізичних осіб.

Зазначеною статтею визначено, що об'єкти спадщини поділяються з метою оподаткування на:

- об'єкти нерухомості, об'єкти рухомого майна, об'єкти комерційної власності, суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, а також суми, що зберігаються на спеціальних пенсійних рахунках, готівку або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця.

При цьому Кодексом встановлено, що скористатися пільговою ставкою оподаткування спадщини (0%) можуть громадяни, які :

-успадковують об’єкти спадщини відчленів сім’ї першого та другого ступенів споріднення;

- є інвалідами I групи або мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування - щодо об'єкта нерухомості, об'єкта рухомого майна, суми страхового відшкодування за страховими договорами, а також суми, що зберігаються на спеціальних пенсійних рахунках, або є дітьми-інвалідами - щодо об'єкта нерухомості та об'єкта рухомого майна;

- успадковують грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, а також у державні цінні папери СРСР, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем.

Стосовно другого ступеня споріднення дана норма застосовується до доходів, отриманих починаючи з 1 січня 2017 року платником податків у вигляді спадщини/дарунка.

Для інших категорій платників Кодекс визначає ставку:

- 5% відповідно до п. 167.2 ст. 167 ПКУ – для спадкоємців-резидентів, що отримують спадщину від спадкодавців-резидентів ,

- 18 % відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ - для спадкоємців, що успадковують об’єкти оподаткування від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.

Особами, відповідальними за сплату податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

При цьому спадкоємці - резиденти зобов’язані за результатами звітного року подати річну податкову декларацію із зазначенням вартості успадкованого майна.

Водночас, зазначена норма не стосується спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини або в сільських населених пунктах - до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини.

Крім цього, вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується особами, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступеня споріднення, оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 відсотків вартості об’єкта оподаткування.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ