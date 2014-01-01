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ЄС відкриває кордони для України

nus.in.ua, 24 тра 2017, 16:01
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ЄС відкриває кордони для України

З 11 червня українці, власники біометричних паспортів, зможуть вільно, без отримання віз, перетинати кордон і відвідувати практично будь-яку країну Європейського союзу (за винятком Великої Британії та Ірландії, які є членом ЄС, але не входять до складу Шенгенської зони), а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію, які не є членами ЄС, але підписали Шенгенську угоду.

Для безвізових поїздок до країн Шенгенської угоди для громадянам України потрібно:

– наявність біометричного закордонного паспорта. За наявності українського біометричного паспорта громадяни України зможуть подорожувати до ЄС без візи з будь-якої країни світу;

– аргументація мети подорожі або запрошення від друзів або родичів;

– наявність достатніх фінансових коштів (готівкових або на банківській карті). У різних країнах ЄС діють різні вимоги, про які детальніше можна ознайомитись за посиланням: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/reference_amounts_table_en.pdf;

– наявність місця проживання (наприклад, заброньований номер у готелі);

– підтвердження наміру повернутися додому (зворотній квиток).

Термін перебування в країнах ЄС без візи обмежений. Залишатися в Євросоюзі можна 90 днів протягом 180-денного терміну. Тобто, протягом півроку можна провести у Європі в сукупності три місяці. При цьому кількість перетинів кордону України з ЄС не обмежується.

Водночас, Державна фіскальна служба України звертає увагу на важливість ознайомлення перед поїздкою з митними правилами країн ЄС, правилами проходження «зеленого» та «червоного» коридорів у пунктах пропуску через державний кордон України.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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