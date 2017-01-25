Про новий порядок бюджетного відшкодування ПДВ

nus.in.ua, 6 квітня 2017, 15:18

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 №26 затверджено новий Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі – Порядок).

Міністерство фінансів України відповідно до Порядку забезпечує автоматичну обробку інформації ДФС та Казначейства щодо даних Реєстру та щоденне оприлюднення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті, крім інформації про реквізити поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування.

Оновлення даних Реєстру не здійснюється у вихідні, святкові та неробочі дні. Платники ПДВ можуть моніторити інформацію щодо своїх заявок. Наразі тривають роботи по виявленню технічних помилок та їх усуненню.

Для обговорення роботи реєстру та зворотного зв’язку з користувачами на форумі за адресою http://vatforum.minfin.gov.ua кожен може висловити побажання та поставити запитання щодо функціонування реєстру.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ