Інформацію про код товарів та послуг можна отримати в регіональних торгово-промислових палатах

nus.in.ua, 24 лютого 2017, 15:20

Буська ОДПІ нагадує, що з 1 січня 2017 року відповідно до змін, внесених Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII до статті 201 Податкового кодексу, код товару згідно з УКТ ЗЕД та код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг стали обов’язковими реквізитами податкової накладної для всіх без винятку товарів і послуг.

Торгово-промислова палата України листом від 20.01.2017 №146/08.1-7.1 проінформувала Державну фіскальну службу України, що система торгово-промислових палат в Україні володіє кваліфікованим та досвідченим штатом експертів в усіх регіональних палатах і здатна швидко задовольнити попит на визначення кодів товарів для усіх платників податку на додану вартість.

Таким чином, інформацію про код товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності платники ПДВ можуть отримати в регіональних торгово-промислових палатах.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ