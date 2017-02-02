До відома платників акцизного податку

nus.in.ua, 17 лютого 2017, 17:05

Законами України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено зміни до Податкового України.

Стосовно вищезазначених змін ДФС України, листами від 02.02.2017№2324/7/99-99-12-03-17 та від 08.02.2017 № 3080/7/99-99-12-00-03-17, надано роз’яснення застосування норм податкового законодавства.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ