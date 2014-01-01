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Своєчасно оприбутковуйте готівкові кошти

nus.in.ua, 19 січня 2017, 11:11
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Своєчасно оприбутковуйте готівкові кошти

ДФС України звертає увагу суб’єктів господарювання, що останнім часом почастішали випадки порушення вимог дотримання касової дисципліни щодо своєчасності оприбуткування виручки.

Зокрема, відповідно до п. 2.6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637) уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та у повній сумі оприбутковуватися.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Тобто, щоденно суб’єкт господарювання повинен оприбутковувати у КОРО виручку на підставі фіскальних звітних чеків РРО (Z-звітів).

За несвоєчасне (через день і більше) оприбуткування передбачена штрафна санкція у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої та/або несвоєчасно оприбуткованої суми коштів, відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 12.06.95р. № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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