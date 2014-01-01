Своєчасно оприбутковуйте готівкові кошти

nus.in.ua, 19 січня 2017, 11:11

ДФС України звертає увагу суб’єктів господарювання, що останнім часом почастішали випадки порушення вимог дотримання касової дисципліни щодо своєчасності оприбуткування виручки.

Зокрема, відповідно до п. 2.6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637) уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та у повній сумі оприбутковуватися.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Тобто, щоденно суб’єкт господарювання повинен оприбутковувати у КОРО виручку на підставі фіскальних звітних чеків РРО (Z-звітів).

За несвоєчасне (через день і більше) оприбуткування передбачена штрафна санкція у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої та/або несвоєчасно оприбуткованої суми коштів, відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 12.06.95р. № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».

Cектор організації роботи Буської ОДПІ