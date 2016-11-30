З0 грудня – останній день сплати авансового внеску з податку на прибуток

nus.in.ua, 7 грудня 2016, 15:58

Буська ОДПІ нагадує, що 30 грудня 2016 року – останній день сплати авансових внесків у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

При цьому, Державна фіскальна служба України улисті від 30.11.2016 р. № 25825/6/99-95-42-01-15роз’яснила, що перерахування сум авансових внесків у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р., здійснюється платниками на бюджетні рахунки за кодами бюджетної класифікації, передбаченими для обліку податку на прибуток підприємств.

З огляду на це, платник податку має право врахувати переплату з цього податку у сплату авансового внеску в межах цієї суми. Зарахування таких надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на прибуток здійснюється у сплату авансового внеску в автоматичному режимі (без заяви платника).

Cектор організації роботи БуськоїОДПІ