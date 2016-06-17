Неприбуткові організації звітують за новою формою
Буська ОДПІ нагадує, що у серпні 2016 року набрав чинності наказ Мінфіну України від 17.06.2016 №553 "Про затвердження форми Звіту про використання доходів неприбуткової організації".
Оновлений Звіт суттєво скорочено за рахунок уніфікації його форми, в якій згруповано всі види отриманих доходів неприбуткової організації без виділення доходів за окремими ознаками неприбутковості.
Звіт подається неприбутковими підприємствами, установами, організаціями, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 ПКУ та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у строк - 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року
Особливості заповненнязвітності наведені у листіДФС України від 17.10.2016 №33649/7/99-99-15-02-01-17 «Щодо звітування неприбуткових установ та організацій».
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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