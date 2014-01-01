На порядку денному легалізація виплати заробітної плати
Впродовж минулого тижня фахівці Золочівського відділення Буської ОДПІ взяли участь у черговому виїзному засіданні робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
Під час засідання проведено роз'яснювальну бесіду з суб'єктами господарювання, що працюють на території Куровицької, Підгайчиківської та Словітської сільських рад щодо неухильного дотримання вимог чинного законодавства по виплаті заробітної плати, своєчасної та повної сплати податків і зборів, легального використання робочої сили. Також обговорено питання щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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