На порядку денному легалізація виплати заробітної плати

nus.in.ua, 26 вересня 2016, 13:06

Впродовж минулого тижня фахівці Золочівського відділення Буської ОДПІ взяли участь у черговому виїзному засіданні робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Під час засідання проведено роз'яснювальну бесіду з суб'єктами господарювання, що працюють на території Куровицької, Підгайчиківської та Словітської сільських рад щодо неухильного дотримання вимог чинного законодавства по виплаті заробітної плати, своєчасної та повної сплати податків і зборів, легального використання робочої сили. Також обговорено питання щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ