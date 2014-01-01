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Спільні заходи щодо виплати мінімальної зарплати

nus.in.ua, 16 вересня 2016, 17:39
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Спільні заходи щодо виплати мінімальної зарплати

Завідувач сектору податків і зборів з фізичних осіб Золочівського відділення Буської ОДПІ Сембай О.Р. взяв участь у засіданні комісії з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яка відбулась16 вересня 2016 року в Золочівській РДА під головуванням першого заступника голови райдержадміністрації Ігоря Нижника.

На засіданні комісії проведено заслуховування12 приватних суб’єктів господарської діяльності, у яких середня заробітна плата нижча рівня мінімальної.

Роботодавцям нагадали, що мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, виплата нижче якої не може проводитися за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). Мінімальний рівень зарплати – державна соціальна гарантія, що є обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Суб’єктам підприємницької діяльності запропоновано переглянути заробітну плату своїх працівників та довести рівень заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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