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Про нововведення для неприбуткових установ – на практикумі

nus.in.ua, 13 вересня 2016, 12:51
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Про нововведення для неприбуткових установ – на практикумі

Фахівці Золочівського відділення Буської ОДПІ провели семінар-практикум з неприбутковими підприємствами щодо порядку включення платників до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Завідувач сектору податків і зборів з юридичних осіб С.Рибась розповів учасникам семінару про порядок включення неприбуткових установ до нового Реєстру та ознайомив їх з новими вимогами до установчих документів. Зокрема, зазначив, що установчі документи повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників та інших осіб, повинні передбачати передачу активів у разі ліквідації одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету. В установчих документах повинна міститись норма щодо використання неприбутковою установою доходів виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

В ході заходу наголошено, що податковою інспекцією надіслані запити всім суб’єктам господарювання, які перебувають в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, щодо відповідності їх установчих документів статті 133 Податкового кодексу України. У місячний строк з дня отримання запиту неприбуткові установи повинні пред’явити завірені копії установчих документів. У випадку відповідності цих документів вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, контролюючий орган включає таку організацію до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. В разі невідповідності установчих документів вищезазначеним вимогам таким організаціям надсилається відповідне повідомлення про виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій з 01.01.2017 року.

Також акцентовано увагу, що з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, дані суб`єкти господарювання зобов'язані привести до 1 січня 2017 року свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими статтею 133 Кодексу, та у цей самий термін подати копії таких установчих документів до ДПІ за місцем обліку заяву разом з заявою форми 1-РН нового зразка.

На завершення заходу, присутні отримали відповіді на поставлені запитання.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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