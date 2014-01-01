Майже 262 млн.грн. податкових платежів надійшло до місцевих бюджетів

nus.in.ua, 8 вересня 2016, 20:19

За січень-серпень 2016 року платники Буської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 261639,0 тис.грн. податкових платежів, з них на Золочівщині – 85654,5 тис.грн., Бродівщині – 83062,7 тис.грн., Бузеччині – 46687,1 тис.грн. та Перемишлянщині – 46234,6тис.гривень. Це на 63506,6 тис.грн., або на 32,1 % більше від планових призначень. Приріст цьогорічних надходжень у порівнянні з минулим роком складає 118089,0 тис. гривень.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ