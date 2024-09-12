Оголошення
На роботу потрібні
Комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради
Золочівського району Львівської області»
на роботу потрібні:
– сестра медична
у відділення надання соціальних послуг
в умовах цілодобового
перебування/проживання с. Новоселище;
– сестра медична, сестра медична
з масажу у відділення
комплексної реабілітації для осіб
з інвалідністю с. Білий Камінь;
– інженер з охорони праці;
– юрисконсульт.
За довідками звертатись: м. Золочів, вул. Шашкевича М., 38, тел. 098-2508670.
