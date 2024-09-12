Комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради

Золочівського району Львівської області»



на роботу потрібні:

– сестра медична

у відділення надання соціальних послуг

в умовах цілодобового

перебування/проживання с. Новоселище;

– сестра медична, сестра медична

з масажу у відділення

комплексної реабілітації для осіб

з інвалідністю с. Білий Камінь;

– інженер з охорони праці;

– юрисконсульт.