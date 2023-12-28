Оголошення
Надаємо послуги сантехніка. Надаємо послуги демонтажу
Надаємо послуги сантехніка.
Чистка каналізації, встановлення та ремонт сантехнічного обладнання, усунення протікань, заміна труб, інші сантехнічні роботи.
Надаємо послуги демонтажу.
Демонтаж усіх видів робіт: плитка, штукатурка,
перегородки, стелі, підлоги та інше.
Телефон: 063 934 14 38 (Андрій).
