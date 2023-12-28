Надаємо послуги сантехніка. Надаємо послуги демонтажу

Оголошення
07:13, 03 жовтня 2025
Gazeta
Фото: НУС
Надаємо послуги сантехніка.
Чистка каналізації, встановлення та ремонт сантехнічного обладнання, усунення протікань, заміна труб, інші сантехнічні роботи.
Надаємо послуги демонтажу.
Демонтаж усіх видів робіт: плитка, штукатурка,
перегородки, стелі, підлоги та інше.
Телефон: 063 934 14 38 (Андрій).
