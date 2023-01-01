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16:58, 04 вересня 2024
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ШУКАЄМО доглядальницю

ШУКАЄМО доглядальницю
Gazeta
Фото: НУС
ШУКАЄМО доглядальницю за лежачим літнім чоловіком (с. Сасів).
Тел. 067-8225031.
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