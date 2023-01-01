Оголошення 16:58, 04 вересня 2024 51 0 ШУКАЄМО доглядальницю Gazeta Фото: НУС ШУКАЄМО доглядальницю за лежачим літнім чоловіком (с. Сасів).Тел. 067-8225031. Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Читайте також: 1 січня жителі Золочівської громади зустріли тіло Героя Олега Квасниці 01.01.23, Новини Золочівщини Шукаємо на постійну роботу в Прагу: 12.07.16, Новини Золочівщини Щоб зберегти "Марка" у Гологорах 01.08.14, Новини Золочівщини «Весна прибуває, Толоку справляє» 06.03.14, Новини Золочівщини