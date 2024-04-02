Продовження тендеру

Благодійна організація «Благодійний фонд «Золочів відроджений» у рамках проєкту «Молодіжний обмін у рамках програми залучення молоді до процесів відновлення ВідНОВА:UA у Золочівській громаді Львівської області» оголошує проведення тендеру на закупівлю послуги з організації заходу - Молодіжного обміну.



Дата оголошення про тендер: 16 серпня 2024 року.



Кінцевий термін подачі документів: 18.00 год 27 серпня 2024 року.



1. «Проживання учасників обміну»



Завданням стане:



● Поселення у м.Золочеві Золочівського району Львівської області 24 учасників на 5 ночей в період 09-13 вересня 2024 року та 1 модератора на 1 ніч.



● Для учасників двомісне поселення по статі, для модератора - одномісне поселення.



● Поселення не дозволяється у готелях чи інших помешканнях класом вище за «три зірки».



2. «Організація харчування»



Завданням стане:









1. Надання послуг з харчування для 30-ти учасників у м. Золочеві Львівської області, а саме:







09 вересня

5 вечерь у проміжку 19:00 - 20:00







10 вересня

30 каво-перерв на 11:30 та 16:00



30 сніданків на 8:00



30 обідів на 13:30



30 вечерь на 19:00





11 вересня:



30 каво-перерв на 11:30 та 16:00



30 сніданків на 8:00



30 обідів на 13:30



30 вечерь на 19:00



12 вересня:



30 каво-перерв на 11:30 та 16:00



30 сніданків на 8:00



30 обідів на 13:30



30 вечерь на 19:00



13 вересня:



30 каво-перерв на 11:30 та 16:00



30 сніданків на 8:00



30 обідів на 13:30



30 вечерь на 19:00



14 вересня:



30 каво-перерв на 11:30 та 16:00



30 сніданків на 8:00



30 обідів на 13:30



2. Надання послуг з харчування для 1-го модератора у м. Золочеві Львівської області, а саме:



1 каво-перерва на 11:30 та 16:00



1 сніданок на 8:00



1 обід на 13:30



1 вечеря у проміжку 18:00 - 20:00



3. Надання послуг з харчування для 4-ох організаторів у м. Золочеві Львівської області, а саме:



09 вересня



4 вечері у проміжку 17:00 - 20:00



10 вересня

4 каво-перерви на 11:30 та 16:00



4 сніданки на 8:00



4 обіди на 13:30



4 вечері на 18:30





11 вересня:



4 каво-перерви на 11:30 та 16:00



4 сніданки на 8:00



4 обіди на 13:30



4 вечері на 19:00



12 вересня:



4 каво-перерви на 11:30 та 16:00



4 сніданки на 8:00



4 обіди на 13:30



4 вечері на 19:00



13 вересня:



4 каво-перерви на 11:30 та 16:00



4 сніданки на 8:00



4 обіди на 13:30



4 вечері на 19:00







14 вересня:



4 каво-перерви на 11:30 та 16:00



4 сніданки на 8:00



4 обіди на 13:30











3. «Організація логістичного супроводу (доїзд до місця проведення заходу)»



Завданням стане:



● Забезпечення компенсації витрат доїзду для 24 учасників і 1 модератора до м. Золочева та назад. Учасники будуть добиратись з різних регіонів України;



● Планова середня вартість витрат на 1 учасника 5-денного молодіжного обміну в обидва боки складатиме _2075 грн.



● Допускаються квитки на потяг (купе, Інтерсіті 2 клас) або автобус /маршрутне таксі;



● До звіту має бути додано копії проїзних документів в обидва боки та копії відомостей по компенсації квитків учасникам, копії квитків, паспорту та коду.



Здійснення робіт планується на 09-10 та 14 вересня 2024 року.







Вимоги до виконавців:



● доступ до укриття на території готелю, де проживатимуть учасники, чи в приміщенні, що знаходиться в пішій доступності;



● наявність раннього (з 6:00 ранку) та пізнього заселення;



● харчування з можливістю врахування індивідуальних особливостей;



● запропоноване меню харчування;



● поселення всіх учасників обміну, що потребують поселення.







Критерії відбору:



● вартість послуг;



● відстань від готелю до об’єкту відновлення (800 м і менше – 25 балів; від 800-5 км – 15 балів; від 5-10 км – 10 бали, більше 10 км – 0 балів)



● доступ до укриття (на території готелю – 25 балів; від 30-500 м – 10 балів; 500-800 м – 5 балів; більше 800 м – 0 балів)



● відстань від точки харчування до об’єкту поселення учасників (у ресторані готелю – 20 балів; від 30-200 м – 15 балів; 200-1000 м – 10 балів; від 1000-1500 м – 5 балів; від 1500 м і більше – 0 балів).













Пакет документів для подачі:



1. Цінова пропозиція відповідно до завдання (вартість послуг в гривнях з урахуванням всіх податків, лише безготівкова оплата).



2. Лист-заявка від учасника/учасниці (із висловленням згоди взяти участь у тендері, погодженням із умовами проведення тендеру, висловленням згоди на обробку персональних даних);



3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; витяг з реєстру платників єдиного податку/ПДВ; наявність відповідних КВЕДів;







Кінцевий термін подачі документів: 18.00 год 27 серпня 2024 року. Пропозиції та документи надсилайте на електронну адресу: zolochivfond@ukr.net з темою листа «Тендер на послуги з організації заходу. ВідНОВА:UA».



Контактна особа: Наталія Гарцула, +38 0962711620.





Програму залучення молоді до відновлення України шляхом реалізації молодіжних обмінів «ВідНОВА:UA» впроваджує Міністерство молоді та спорту України, Всеукраїнський молодіжний центр, UNDP в Україні у партнерстві з ГО «Молодіжний центр Волині» за фінансування урядів Данії та Японії.