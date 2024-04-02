Оголошення
Продовження тендеру
Благодійна організація «Благодійний фонд «Золочів відроджений» у рамках проєкту «Молодіжний обмін у рамках програми залучення молоді до процесів відновлення ВідНОВА:UA у Золочівській громаді Львівської області» оголошує проведення тендеру на закупівлю послуги з організації заходу - Молодіжного обміну.
Дата оголошення про тендер: 16 серпня 2024 року.
Кінцевий термін подачі документів: 18.00 год 27 серпня 2024 року.
1. «Проживання учасників обміну»
Завданням стане:
● Поселення у м.Золочеві Золочівського району Львівської області 24 учасників на 5 ночей в період 09-13 вересня 2024 року та 1 модератора на 1 ніч.
● Для учасників двомісне поселення по статі, для модератора - одномісне поселення.
● Поселення не дозволяється у готелях чи інших помешканнях класом вище за «три зірки».
2. «Організація харчування»
Завданням стане:
1. Надання послуг з харчування для 30-ти учасників у м. Золочеві Львівської області, а саме:
09 вересня
5 вечерь у проміжку 19:00 - 20:00
10 вересня
30 каво-перерв на 11:30 та 16:00
30 сніданків на 8:00
30 обідів на 13:30
30 вечерь на 19:00
11 вересня:
30 каво-перерв на 11:30 та 16:00
30 сніданків на 8:00
30 обідів на 13:30
30 вечерь на 19:00
12 вересня:
30 каво-перерв на 11:30 та 16:00
30 сніданків на 8:00
30 обідів на 13:30
30 вечерь на 19:00
13 вересня:
30 каво-перерв на 11:30 та 16:00
30 сніданків на 8:00
30 обідів на 13:30
30 вечерь на 19:00
14 вересня:
30 каво-перерв на 11:30 та 16:00
30 сніданків на 8:00
30 обідів на 13:30
2. Надання послуг з харчування для 1-го модератора у м. Золочеві Львівської області, а саме:
1 каво-перерва на 11:30 та 16:00
1 сніданок на 8:00
1 обід на 13:30
1 вечеря у проміжку 18:00 - 20:00
3. Надання послуг з харчування для 4-ох організаторів у м. Золочеві Львівської області, а саме:
09 вересня
4 вечері у проміжку 17:00 - 20:00
10 вересня
4 каво-перерви на 11:30 та 16:00
4 сніданки на 8:00
4 обіди на 13:30
4 вечері на 18:30
11 вересня:
4 каво-перерви на 11:30 та 16:00
4 сніданки на 8:00
4 обіди на 13:30
4 вечері на 19:00
12 вересня:
4 каво-перерви на 11:30 та 16:00
4 сніданки на 8:00
4 обіди на 13:30
4 вечері на 19:00
13 вересня:
4 каво-перерви на 11:30 та 16:00
4 сніданки на 8:00
4 обіди на 13:30
4 вечері на 19:00
14 вересня:
4 каво-перерви на 11:30 та 16:00
4 сніданки на 8:00
4 обіди на 13:30
3. «Організація логістичного супроводу (доїзд до місця проведення заходу)»
Завданням стане:
● Забезпечення компенсації витрат доїзду для 24 учасників і 1 модератора до м. Золочева та назад. Учасники будуть добиратись з різних регіонів України;
● Планова середня вартість витрат на 1 учасника 5-денного молодіжного обміну в обидва боки складатиме _2075 грн.
● Допускаються квитки на потяг (купе, Інтерсіті 2 клас) або автобус /маршрутне таксі;
● До звіту має бути додано копії проїзних документів в обидва боки та копії відомостей по компенсації квитків учасникам, копії квитків, паспорту та коду.
Здійснення робіт планується на 09-10 та 14 вересня 2024 року.
Вимоги до виконавців:
● доступ до укриття на території готелю, де проживатимуть учасники, чи в приміщенні, що знаходиться в пішій доступності;
● наявність раннього (з 6:00 ранку) та пізнього заселення;
● харчування з можливістю врахування індивідуальних особливостей;
● запропоноване меню харчування;
● поселення всіх учасників обміну, що потребують поселення.
Критерії відбору:
● вартість послуг;
● відстань від готелю до об’єкту відновлення (800 м і менше – 25 балів; від 800-5 км – 15 балів; від 5-10 км – 10 бали, більше 10 км – 0 балів)
● доступ до укриття (на території готелю – 25 балів; від 30-500 м – 10 балів; 500-800 м – 5 балів; більше 800 м – 0 балів)
● відстань від точки харчування до об’єкту поселення учасників (у ресторані готелю – 20 балів; від 30-200 м – 15 балів; 200-1000 м – 10 балів; від 1000-1500 м – 5 балів; від 1500 м і більше – 0 балів).
Пакет документів для подачі:
1. Цінова пропозиція відповідно до завдання (вартість послуг в гривнях з урахуванням всіх податків, лише безготівкова оплата).
2. Лист-заявка від учасника/учасниці (із висловленням згоди взяти участь у тендері, погодженням із умовами проведення тендеру, висловленням згоди на обробку персональних даних);
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; витяг з реєстру платників єдиного податку/ПДВ; наявність відповідних КВЕДів;
Кінцевий термін подачі документів: 18.00 год 27 серпня 2024 року. Пропозиції та документи надсилайте на електронну адресу: zolochivfond@ukr.net з темою листа «Тендер на послуги з організації заходу. ВідНОВА:UA».
Контактна особа: Наталія Гарцула, +38 0962711620.
Програму залучення молоді до відновлення України шляхом реалізації молодіжних обмінів «ВідНОВА:UA» впроваджує Міністерство молоді та спорту України, Всеукраїнський молодіжний центр, UNDP в Україні у партнерстві з ГО «Молодіжний центр Волині» за фінансування урядів Данії та Японії.
Дата оголошення про тендер: 16 серпня 2024 року.
Кінцевий термін подачі документів: 18.00 год 27 серпня 2024 року.
1. «Проживання учасників обміну»
Завданням стане:
● Поселення у м.Золочеві Золочівського району Львівської області 24 учасників на 5 ночей в період 09-13 вересня 2024 року та 1 модератора на 1 ніч.
● Для учасників двомісне поселення по статі, для модератора - одномісне поселення.
● Поселення не дозволяється у готелях чи інших помешканнях класом вище за «три зірки».
2. «Організація харчування»
Завданням стане:
1. Надання послуг з харчування для 30-ти учасників у м. Золочеві Львівської області, а саме:
09 вересня
5 вечерь у проміжку 19:00 - 20:00
10 вересня
30 каво-перерв на 11:30 та 16:00
30 сніданків на 8:00
30 обідів на 13:30
30 вечерь на 19:00
11 вересня:
30 каво-перерв на 11:30 та 16:00
30 сніданків на 8:00
30 обідів на 13:30
30 вечерь на 19:00
12 вересня:
30 каво-перерв на 11:30 та 16:00
30 сніданків на 8:00
30 обідів на 13:30
30 вечерь на 19:00
13 вересня:
30 каво-перерв на 11:30 та 16:00
30 сніданків на 8:00
30 обідів на 13:30
30 вечерь на 19:00
14 вересня:
30 каво-перерв на 11:30 та 16:00
30 сніданків на 8:00
30 обідів на 13:30
2. Надання послуг з харчування для 1-го модератора у м. Золочеві Львівської області, а саме:
1 каво-перерва на 11:30 та 16:00
1 сніданок на 8:00
1 обід на 13:30
1 вечеря у проміжку 18:00 - 20:00
3. Надання послуг з харчування для 4-ох організаторів у м. Золочеві Львівської області, а саме:
09 вересня
4 вечері у проміжку 17:00 - 20:00
10 вересня
4 каво-перерви на 11:30 та 16:00
4 сніданки на 8:00
4 обіди на 13:30
4 вечері на 18:30
11 вересня:
4 каво-перерви на 11:30 та 16:00
4 сніданки на 8:00
4 обіди на 13:30
4 вечері на 19:00
12 вересня:
4 каво-перерви на 11:30 та 16:00
4 сніданки на 8:00
4 обіди на 13:30
4 вечері на 19:00
13 вересня:
4 каво-перерви на 11:30 та 16:00
4 сніданки на 8:00
4 обіди на 13:30
4 вечері на 19:00
14 вересня:
4 каво-перерви на 11:30 та 16:00
4 сніданки на 8:00
4 обіди на 13:30
3. «Організація логістичного супроводу (доїзд до місця проведення заходу)»
Завданням стане:
● Забезпечення компенсації витрат доїзду для 24 учасників і 1 модератора до м. Золочева та назад. Учасники будуть добиратись з різних регіонів України;
● Планова середня вартість витрат на 1 учасника 5-денного молодіжного обміну в обидва боки складатиме _2075 грн.
● Допускаються квитки на потяг (купе, Інтерсіті 2 клас) або автобус /маршрутне таксі;
● До звіту має бути додано копії проїзних документів в обидва боки та копії відомостей по компенсації квитків учасникам, копії квитків, паспорту та коду.
Здійснення робіт планується на 09-10 та 14 вересня 2024 року.
Вимоги до виконавців:
● доступ до укриття на території готелю, де проживатимуть учасники, чи в приміщенні, що знаходиться в пішій доступності;
● наявність раннього (з 6:00 ранку) та пізнього заселення;
● харчування з можливістю врахування індивідуальних особливостей;
● запропоноване меню харчування;
● поселення всіх учасників обміну, що потребують поселення.
Критерії відбору:
● вартість послуг;
● відстань від готелю до об’єкту відновлення (800 м і менше – 25 балів; від 800-5 км – 15 балів; від 5-10 км – 10 бали, більше 10 км – 0 балів)
● доступ до укриття (на території готелю – 25 балів; від 30-500 м – 10 балів; 500-800 м – 5 балів; більше 800 м – 0 балів)
● відстань від точки харчування до об’єкту поселення учасників (у ресторані готелю – 20 балів; від 30-200 м – 15 балів; 200-1000 м – 10 балів; від 1000-1500 м – 5 балів; від 1500 м і більше – 0 балів).
Пакет документів для подачі:
1. Цінова пропозиція відповідно до завдання (вартість послуг в гривнях з урахуванням всіх податків, лише безготівкова оплата).
2. Лист-заявка від учасника/учасниці (із висловленням згоди взяти участь у тендері, погодженням із умовами проведення тендеру, висловленням згоди на обробку персональних даних);
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; витяг з реєстру платників єдиного податку/ПДВ; наявність відповідних КВЕДів;
Кінцевий термін подачі документів: 18.00 год 27 серпня 2024 року. Пропозиції та документи надсилайте на електронну адресу: zolochivfond@ukr.net з темою листа «Тендер на послуги з організації заходу. ВідНОВА:UA».
Контактна особа: Наталія Гарцула, +38 0962711620.
Програму залучення молоді до відновлення України шляхом реалізації молодіжних обмінів «ВідНОВА:UA» впроваджує Міністерство молоді та спорту України, Всеукраїнський молодіжний центр, UNDP в Україні у партнерстві з ГО «Молодіжний центр Волині» за фінансування урядів Данії та Японії.
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