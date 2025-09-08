Небезпечний карантинний шкідник – вузькозлатка ясенева

Управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби інформує про небезпеку поширення вузькозлатки ясеневої (Agrilus planipennis) – карантинного шкідника, що завдає великої шкоди ясеневим насадженням.Шкідник походить із Східної Азії. Вогнища шкідника становлять загрозу для лісових масивів та міських зелених зон, де ясени використовуються як декоративні дерева.Біологічні особливості• Дорослий жук дрібний, довжиною 8–14 мм, з металевим зеленувато-синім блиском.• Личинки кремового кольору завдовжки до 30 мм.• Самки відкладають яйця у тріщини кори на стовбурах і гілках ясеня.• Личинки вигризають ходи в деревині, пошкоджуючи судинну систему.• За рік розвивається одне покоління, личинки зимують під корою.Вузькозлатка ясенева призводить до:• засихання гілок і всього дерева;• загибелі ясеневих насаджень у разі масового ураження;• зниження декоративної цінності і екологічної функції зелених зон;• економічних збитків внаслідок втрат ринків збуту деревини ясена та виробів з неї.Ознаки ураження• Звивисті, або «S»-подібні ходи під корою дерев.• Листя та верхівки гілок жовтіють і сохнуть.• Поява дрібних D-подібних вихідних отворів імаго на корі, діаметром менше 1 см).• Засохлі гілки і масова загибель дерев.• Відростання молодих пагонів від основи пошкодженого дерева.Заходи локалізації та ліквідації1. Моніторинг та обстеженняo Регулярне обстеження ясенових насаджень у лісах і містах.o Виявлення перших ознак ураження та контроль за поширенням.2. Механічні та фітосанітарні заходиo Видалення уражених дерев при основі стовбуру, подрібнення і спалювання уражених дерев та гілок.o Забороняється вивезення деревини ясену (в т. ч. дров) з карантинних зон.o Забороняється висадження саджанців ясену в карантинних зонах.Рекомендації:• регулярно перевіряти ясени у власних садках і міських насадженнях;• віддавати перевагу при закладанні нових насаджень, іншим породам дерев (крім ясена), якщо поблизу є карантинні зони.• при виявленні ознак ураження негайно повідомляти територіальні органи Держпродспоживслужби;Пам’ятайте! Вузькозлатка ясенева – небезпечний шкідник. Своєчасне виявлення та ліквідація уражених дерев – єдиний спосіб зберегти насадження та запобігти масовому поширенню в Україні.