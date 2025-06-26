Новини Золочівщини
06:03, 30 липня 2026
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У Золочеві розпочали капітальний ремонт доріг

У Золочеві розпочали капітальний ремонт доріг
Gazeta
Фото: НУС
У Золочеві розпочали капітальний ремонт дорожнього покриття на окремих проблемних ділянках міста. Наразі роботи тривають на перехресті вулиць Львівської–Шевченка Т.–Бандери С. Героя України, а також на вул. Кривоноса.
У Золочеві розпочали капітальний ремонт доріг

Про початок ремонту повідомив перший заступник міського голови Богдан РИБАХА.
За його словами, міська рада свідомо підходить до використання бюджетних коштів, адже в умовах війни головним пріоритетом залишається підтримка українських захисників. Водночас громада не може залишити без уваги й стан дорожньої інфраструктури.
«Ми розуміємо справедливі зауваження мешканців щодо якості доріг. На жаль, за останні роки їхній стан суттєво погіршився, а фінансові можливості громади сьогодні дуже обмежені. Насамперед ми спрямовуємо кошти на підтримку наших військових, адже саме завдяки їм маємо можливість жити й працювати. Проте дороги також потребують уваги. Тому, наскільки дозволяє бюджет, поступово розпочали капітальний ремонт найпроблемніших ділянок. Це необхідно і для безпеки дорожнього руху, і для нормального функціонування міста», – зазначив Богдан Рибаха.
У міській раді зазначають, що перелік об'єктів сформовано з урахуванням технічного стану дорожнього покриття, інтенсивності руху транспорту та фінансових можливостей громади. Роботи виконуватимуть поетапно.
Водіїв та пішоходів просять бути уважними в місцях проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням поставитися до можливих незручностей.


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