У Золочеві розпочали капітальний ремонт доріг

За його словами, міська рада свідомо підходить до використання бюджетних коштів, адже в умовах війни головним пріоритетом залишається підтримка українських захисників. Водночас громада не може залишити без уваги й стан дорожньої інфраструктури.«Ми розуміємо справедливі зауваження мешканців щодо якості доріг. На жаль, за останні роки їхній стан суттєво погіршився, а фінансові можливості громади сьогодні дуже обмежені. Насамперед ми спрямовуємо кошти на підтримку наших військових, адже саме завдяки їм маємо можливість жити й працювати. Проте дороги також потребують уваги. Тому, наскільки дозволяє бюджет, поступово розпочали капітальний ремонт найпроблемніших ділянок. Це необхідно і для безпеки дорожнього руху, і для нормального функціонування міста», – зазначив Богдан Рибаха.У міській раді зазначають, що перелік об'єктів сформовано з урахуванням технічного стану дорожнього покриття, інтенсивності руху транспорту та фінансових можливостей громади. Роботи виконуватимуть поетапно.Водіїв та пішоходів просять бути уважними в місцях проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням поставитися до можливих незручностей.