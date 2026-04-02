Фестиваль «Здоров’я Fest» у Золочеві об'єднав медицину, спорт, благодійність, українську культуру та відпочинок

Фестиваль мав не лише розважальну, а й важливу соціальну та благодійну мету. Протягом дня учасники могли пройти медичні обстеження, отримати консультації фахівців, взяти участь у спортивних активностях, майстер-класах та долучитися до збору коштів на автомобіль швидкої допомоги для українських захисників.Однією з центральних подій фестивалю став спортивний турнір для дітей військовослужбовців, дітей загиблих Героїв та зниклих безвісти захисників. Його провів багаторазовий володар титулу «Найсильніша людина України», заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк. До оцінювання виступів юних учасників також долучився заслужений майстер спорту України, український стронгмен Володимир Рекша.«Ці діти заслуговують на нашу увагу. Сьогодні ми об’єднали їх у команди, у змаганнях. Ми всі знаємо, що тільки разом ми сильні. Тому хочу побажати всім бути сильними і бути разом, бо тільки разом ми зможемо подолати ворога», – сказав Василь Вірастюк.Під час фестивалю працювали медичні локації та консультаційні майданчики. Учасники могли пройти обстеження, отримати фахові поради медиків, поспілкуватися з психологами та нутриціологами. У межах проєкту «Почуй лікаря» фахівці говорили про профілактику захворювань і важливість відповідального ставлення до власного здоров’я.Окремою локацією стало навчання з домедичної допомоги, де охочі могли отримати практичні навички, які можуть бути необхідними у критичних ситуаціях.«Сьогоднішній захід відбувається лише тому, що хтось у Сумах, на Донеччині, у Запоріжжі тримає оборону. Ми маємо пам’ятати про це. Наші військові дають нам можливість жити, працювати, зустрічатися і проводити такі заходи. Тому важливо не бути байдужими і допомагати нашим захисникам», – зазначив міський голова.Ігор Гриньків також подякував медикам за їхню щоденну працю, окремо відзначивши директора КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Тараса Яцунського, який став одним з ініціаторів та організаторів фестивалю.Під час заходу міський голова вручив подяки керівниці БФ «Маленькі перемоги» Галині Боднарук та представникам БФ «МХП – Громаді» за підтримку та допомогу в організації фестивалю.На фестивалі працювала фудкорт-зона, відбувалися різноманітні майстер-класи та активності для дітей і дорослих.Окремою частиною програми стала презентація української краси та творчості. Глядачі побачили авторську колекцію прикрас Галини Русняк, засновниці творчої майстерні «Пташина». Образи моделей доповнили хустки від Віри Гнатів-Олеш та прикраси Оксани Михайлівської.Фестиваль «Здоров’я Fest» став подією, яка об’єднала різні покоління та різні напрямки – від профілактики й медичної допомоги до спорту, культури, музики та благодійності.Його головна ідея – нагадати, що здоров’я є важливою цінністю, а підтримка одне одного, єдність і турбота про тих, хто захищає Україну, особливо важливі в умовах війни.Хочу щиро подякувати кожному, хто долучився до організації та проведення «Здоров’я Fest». За цим днем стоїть велика спільна робота. Дякую нашим партнерам, благодійникам, медикам, волонтерам, артистам, спортсменам, ведучим, технічним працівникам і всім, хто допомагав – фінансово, організаційно, своїм часом і працею.Особлива подяка нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми сьогодні можемо збиратися разом, проводити такі заходи і просто бути поруч. Дякую кожному, хто підтримує військо і не залишається байдужим.Дякую всім, хто сьогодні прийшов на фестиваль. Сподіваюся, що цей день подарував вам гарні емоції, корисні знання і нагадування про те, що здоров’я – це те, про що варто дбати щодня. А найважливіше – що разом ми можемо робити великі справи. Дякую всім за «Здоров’я Fest»!» –«Здоров’я Fest» у Золочеві став не просто фестивалем. Це був день, коли люди зустрічалися, спілкувалися, отримували важливу інформацію про здоров’я, підтримували дітей військових і долучалися до допомоги українським захисникам.