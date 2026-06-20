Від першого кадру до власної історії: у Золочеві стартував курс з відеозйомки

Перша зустріч стала не лише знайомством із програмою курсу, а й нагодою об’єднати людей, які хочуть навчитися передавати свої думки, емоції та історії через відео. У дружній атмосфері учасники обговорили теми майбутніх занять, поділилися очікуваннями та окреслили творчі цілі на найближчі тижні.

Навчання побудоване на практиці. Учасники крок за кроком опановуватимуть роботу зі смартфоном як повноцінним інструментом для створення якісного відеоконтенту. Під час курсу вони вивчатимуть основи композиції, роботу зі світлом, побудову кадру, запис звуку, базовий монтаж та створення коротких відеоісторій.Особливу увагу приділено тому, щоб кожен учасник, незалежно від попереднього досвіду, міг навчитися впевнено знімати відео та використовувати ці навички у творчості, громадській діяльності чи професійному житті. Адже сучасне відео — це не лише техніка, а насамперед уміння побачити історію та розповісти її іншим.Організатори переконані, що курс стане для багатьох початком нових можливостей. Попереду на учасників чекають практичні зйомки, командна робота, творчі експерименти та створення власних відеопроєктів.Проєкт «Три голоси нескорених: Кадр. Колір. Аудіогід» реалізується Благодійною організацією «Благодійний фонд «Золочів Відроджений»» у партнерстві із Золочівською міською радою, КНП «Золочівська центральна районна лікарня», КЗ «Молодіжний центр «Підйом»», ГО «Наша українська справа», БО «БФ «МХП – Громаді»» та Золочівською філією Львівського обласного центру зайнятості.Ініціатива втілюється за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Стійкість суспільства через культуру», ЛОТ 2 «Безбар’єрне суспільство».У час, коли українці щодня документують свою боротьбу, підтримку та незламність, уміння створювати змістовні відео набуває особливого значення. І, можливо, саме з цього курсу для когось розпочнеться шлях до власної важливої історії, розказаної мовою кадру.