Золочівська громада передала 50 FPV-дронів бійцям підрозділу «Фенікс»

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Фото авторки

До заходу в онлайн-форматі також долучилися представники польського міста Ченстохова – Рафал Дзівіш та Рафал Пйотровський. Саме завдяки підтримці мешканців Ченстохови вдалося профінансувати частину переданих безпілотників.Під час передачі допомоги до присутніх звернувся міський голова Золочева Ігор Гриньків.«Радий вітати у Золочівській громаді бійців Головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» Луганського прикордонного загону. Саме для них завдяки пожертвам наших мешканців ми сьогодні передаємо 50 FPV-дронів. Щиро дякую нашим партнерам із Польщі – мешканцям міста Ченстохова, які профінансували частину безпілотників. Окрема вдячність представникам місцевого бізнесу, зокрема Роману Ящуку, та всім підприємцям, які системно підтримують збір коштів на дрони. Дякую нашим освітянам, кожному закладу освіти, працівникам культури та всім людям доброї волі, які розуміють, що підтримка українського війська сьогодні є нашим головним пріоритетом. Лише спільними зусиллями ми зможемо наблизити Перемогу», – наголосив міський голова Ігор Гриньків.Від імені військовослужбовців Головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» захисники подякували Золочівській громаді за постійну підтримку:«Щиро дякуємо Золочівській громаді за підтримку та за надані нам 50 FPV-дронів. Ми дуже цінуємо те, що тил підтримує фронт. Без вас ми не змогли б ні встояти, ні перемогти. Тому разом – до Перемоги. Слава Україні! Також дякуємо нашим польським партнерам, які долучилися до придбання цих безпілотників».Як символ вдячності за підтримку України та українських Захисників військові передали представникам польського міста Ченстохова бойовий прапор із підписом командира підрозділу, Героя України Дмитра Олексюка.Підтримка українського війська залишається одним із головних пріоритетів Золочівської громади. Завдяки спільним зусиллям мешканців, благодійників, представників бізнесу, освітян, працівників культури та міжнародних партнерів вдається забезпечувати наших Захисників необхідним обладнанням. Кожен внесок має значення, адже лише єдністю, взаємною підтримкою та спільною працею ми зможемо наблизити Перемогу України.