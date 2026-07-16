Золочівське пластове новацтво шукало легенди у серці Гуцульщини

Оксана Кушнір,

виховниця рою «Вогники», пластунка сенйорка праці

Протягом тижня таборова оселя стала домівкою для непосидючих мандрівників із різних куточків України. У таборі відпочивали 74 дітей, а про їхній змістовний і безпечний відпочинок дбали 12 виховників.Окрім юних пластунок із Золочева, Яни Ляментовської, Злати Сень, Мілани Борисяк, Вікторії Сюрко, Яремії Попадюк – новачок рою «Вогники», до пригод долучилися новаки та новачки з Івано-Франківська, Коломиї, Великої Березовиці та навіть далекого Південноукраїнська. Таке широке географічне представництво перетворило табір на справжній простір єднання та міцної дитячої дружби. Програма табору, що проходив на затишній туристичній базі, була щохвилини насичена подіями. Організатори підготували для дітей повне занурення в унікальний гуцульський колорит.Кожен день приносив нові відкриття. Шляхами опришків та мольфарів діти здійснили мандрівку на мальовничу полонину поблизу Криворівні, де на власні очі побачили, як хмари чіпляються за верхівки смерек, та відчули справжню свободу карпатських височин. Гарячі літні дні новаки проводили на берегах стрімкого Черемошу. Окрім традиційного купання в прохолодній гірській воді, на дітей чекала справжня пригода – безпечний та неймовірно захопливий сплав на човнах під наглядом досвідчених інструкторів. Також юні пластуни вчилися жити в гармонії з природою. Під час екскурсії у музей «Дідова аптека», вони дізналися, як правильно розпізнавати, збирати, та сушити цілющі карпатські трави. Важливою частиною виховної програми стало відвідування богослужіння у знаменитій старій дерев'яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Криворівні (1660 р.), яка є архітектурною перлиною та символом духовного серця Гуцульщини. Допитливість новаків задовольнила екскурсія до місцевих музеїв ретро-автомобілів під відкритим небом, де діти змогли доторкнутися до технічної історії минулого століття та Хата-музей фільму «Тіні забутих предків» у селі Верховина, Це автентична гуцульська оселя родини Сорюків, де у 1963–1964 роках протягом 7 місяців жив режисер Сергій Параджанов під час створення свого кіношедевра.Але пластовтий табір це не лише про відпочинок, а справжнє випробування на самостійність. Головним досягненням табору для кожної таборовички стало здобуття самозарадності – однієї з ключових чеснот пластуна. Кожна маленька перемога над собою в таборових буднях складалася у життєвий досвід. Дівчата самостійно стежили за порядком у своїх речах, вчилися правильно обирати одяг відповідно до примхливої гірської погоди та стежити за власною гігієною без щохвилинних нагадувань мами чи тата. Для багатьох це був перший досвід тривалої розлуки з домом. Справитися з сумом за батьками, підтримати подругу, якій затужилося ввечері – це дорослі емоційні перемоги, які гартують характер. Живе спілкування, щирі посмішки подруг, таборове багаття та нові знайомства – все це дозволило дати бій виклику, який вони прийняли з гідністю та пройшли до кінця. Цей табір показав: коли дитині дають простір для самостійності, вона розкривається з абсолютно нового боку. Додому дівчата повернулися не просто відпочилими – вони повернулися дорослішими, впевненішими у власних силах та з чітким усвідомленням, що разом вони здатні подолати будь-які вершини.Табір «Легендами Карпат» продемонстрував найкращі традиції пластового виховання. Для десятків дітей цей тиждень став школою самозарадності, взаємовиручки та любові до рідного краю. Прощаючись із Криворівнею, юні пластунки везли додому не лише повні валізки сувенірів, а й найцінніший скарб – міцну дружбу, загартований характер і незабутні спогади, які зігріватимуть їх до наступного таборового літа.