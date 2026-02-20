Державні нагороди полеглих Захисників України передали їхнім родинам

У Золочівському районі відбулася церемонія вручення державних нагород родинам військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Відповідно до Указів Президента України, очільник Золочівщини Василь Маркевич передав рідним загиблих Героїв ордени «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Державними нагородами посмертно відзначено солдата Павла Петровича Бобка, мешканця села Підлипці, молодшого сержанта Руслана Васильовича Повстюка, уродженця села Ушня, та солдата Богдана Ярославовича Шулика, мешканця села Полтва.





Окрім ордена «За мужність» ІІІ ступеня, Богдана Шулика відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського посмертно нагороджено почесною відзнакою «Комбатантський Хрест».

Під час церемонії Василь Маркевич наголосив, що є миті, коли слова не здатні передати весь біль втрати та велич людського подвигу. За його словами, кожен із полеглих воїнів назавжди вписав своє ім’я в історію України прикладом незламності, мужності й самопожертви.

«Ці нагороди є символом вдячності держави, але жодна відзнака не здатна повернути найдорожчих людей їхнім родинам», — зазначив очільник Золочівщини.

Він також висловив щирі співчуття рідним загиблих Захисників, підкресливши, що громада розділяє їхній біль і схиляє голови перед світлою пам’яттю тих, хто до останнього подиху боронив рідну землю.

Пам’ять про Героїв житиме в серцях українців, у пам’яті наступних поколінь та у вільній й незалежній Україні, за яку вони віддали найдорожче — власне життя.

Вічна пам’ять і слава Героям України.