Що треба знати про норовірус

Золочівське районне управління

Держпродспоживслужби у Львівській області

Джерелом норовірусної інфекції є хвора людина або вірусоносій ( у 10-13% людей інфекція має безсимптоний перебіг). Максимальну концентрацію вірусу в фекаліях виявляють на 1-2-й день хвороби, виділення вірусу у реконвалесцентів триває впродовж 5-47 днів. Людина може бути заразною до 1,5 місяця після одужання, що і обумовлює активне зараження оточуючих та епідемічну небезпеку.Основний механізм передачі - фекально-оральний, який реалізується контактно-побутовим (через немиті руки, предмети побуту, посуд тощо), харчовим (при вживанні немитих овочів або фруктів, також найбільш небезпечними є морепродукти та інші продукти при недостатній термічній обробці) і значно рідшим водним шляхами передачі інфекції. Не виключається і аерозольний шлях передачі.Епідемічний процес на сучасному етапі проявляється спорадичною захворюваністю із сезонними підйомами (осінь,зима,весна) і спалахами незалежно від сезону. Спалахи найчастіше виникають в закритих та напівзакритих установах таких як, дитячі дошкільні та навчальні заклади, гуртожитки, інтернатні заклади, лікарні, геріатричні відділення, тощо. Норовірусна інфекція вражає всі вікові групи. Найбільш небезпечний норовірус для дітей, осіб літнього віку та пацієнтів з ослабленною імунною системою, які є групою ризику.Норовіруси досить резистентні і мають високу стійкість щодо фізичних і хімічних чинників, можуть довгостроково, більше 28 днів, зберігати свої інфекційні властивості на різних видах поверхонь. Вологе прибирання із звичайними миючими та спиртовмісними засобами не забезпечує знищення вірусу. Вірус стійкий до висихання, заморожування, нагрівання до 60 градусів. Про те ці віруси швидко гинуть під час обробки хлорвмісними дезінфікуючими засобами.Інкубаційний період триває від 10 до 72 годин. Хвороба починається на тлі повного здоров’я, гостро. Першим клінічним проявом є нудота, гострі приступи багаторазового блювання, спазми в животі, потім у продовж 6-8 годин підвищується температура тіла частіше до 37,5-38*С. Рідкі водянисті випорожнення з’являються через 6-18 годин від початку блювання, спостерігаються явища метеоризму, біль у животі без чіткої локалізації. У дітей головним чином переважає блювання, а у дорослих – діарея. Симптоми інтоксикації проявляються загальною слабкістю і блідністю шкірних покривів. Можуть спостерігатися сонливість, млявість, головний біль, загальна слабкість, гарячка і біль у м’язах, у половини випадків розвивається тяжке зневоднення. Симптоми можуть тривати кілька днів і якщо ігнорувати і не боротися із зневодненням організму, то це може мати небезпечні наслідки для життя.Специфічного лікування і вакцини проти норовірусу немає. У людини, яка перехворіла на норовірусну інфекцію, імунітет має тимчасовий характер і не виключає повторного зараження.Профілактика норовірусної інфекції елементарна та доступна для усіх. Насамперед – ретельно дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки з милом перед приготуванням і вживанням їжі, після відвідування туалету, після повернення з вулиці. Слід ретельно мити фрукти і овочі, вживати термічно оброблені продукти харчування. Вживати гарантовано безпечну воду і напої. При купанні в басейнах і водоймах уникати попадання води в рот. При догляді за хворим проводити вологу обробку всіх поверхонь, з якими контактував хворий як мінімум раз на день з додаванням хлорвмісних дезінфікуючих засобів. Посуд, яким користувався хворий, необхідно кип’ятити, речі, забруднені блювотними масами, необхідно відразу дезінфікувати та попрати .Дотримуючись цих правил, можна попередити подальше розповсюдження інфекції та повторне зараження людей.Неухильне дотримання правил особистої гігієни – це головний захист від кишкових захворювань. Особливо це стосується дітей, цих елементарних правил необхідно навчати з раннього віку.Держпродспоживслужба ще раз звертається до батьків і закликає, що при перших ознаках кишкової інфекції чи отруєння необхідно звертатися за медичною допомогою для своєчасного лікування. Також своєчасне звернення до медичного закладу сприяє швидкій реєстрації спалахів та відповідного реагування всіх служб, які проводять нагляд за організованими дитячими колективами та забезпечують епідемічне розслідування, для вжиття необхідних протиепідемічних заходів щодо недопущення подальшого поширення висококонтагіозних інфекційних хвороб.