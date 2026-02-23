Золотий фінал сезону: PERVOTSVIT Dance Studio серед переможців «DANCE POINT»

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

«Танцювальні змагання з сучасної хореографії «DANCE POINT» стали ідеальним завершенням нашого танцювального року для «PERVOTSVIT Dance Studio»! Фінал вийшов саме таким, яким ми його уявляли: драйвовим, красивим, незабутнім та переможним!Тут було все: емоції, сцена, підтримка, неймовірна атмосфера та люди, які живуть танцем. У кожному русі була праця. У кожному погляді – віра. У кожному номері – частинка душі.Отож наші здобутки:золото: «MOVE&GLOW» Жовта група, 8-10 років, Big group, Street dance, категорія PRO; «LITTLE STARS» Салатова група, 6-7 років, Big group, Street dance, категорія Rising;срібло: «FEEL THE MOVE» Синя група, 11-13 років, Big group, Street dance, категорія PRO; «JUMP TO THE BEAT» Фіолетова група, 8-10 років, Big group, Street dance, категорія Rising;у сильній боротьбі: 5 місце «DARE TO DANCE» Червона група, 11-13 років, Big group, Street dance, категорія Rising.Кожен виступ став маленькою історією, кожен вихід на сцену – кроком до нових звершень. Ми пишаємося кожним нашим танцівником, адже за кожним номером стоять години праці, наполегливість і велике серце!«Ми завершуємо цей сезон із вдячністю та гордістю за кожного танцівника, за кожну перемогу і навіть за кожен виклик, який зробив нас сильнішими!Дякуємо батькам за підтримку, а нашим дітям – за те, що працюють на всі 100.Дякуємо начальнику відділу з питань освіти, молоді та спорту Андрію Заброцькому за співпрацю та надання шкільних автобусів для поїздки на чемпіонат.Щиро дякуємо організаторам за такий крутий чемпіонат – масштабний, крутий, чесний і у дуже крутій локації Еллі Манелюк та Надії Полідвор (до речі, випускниця «ПЕРВОЦВІТУ» – ми пишаємось тобою).Сезон завершено. Попереду – заслужені канікули, відпочинок, нові сили та нові мрії. Вже зовсім скоро ми повернемося ще сильнішими, яскравішими та готовими підкорювати нові вершини! До зустрічі в новому танцювальному сезоні!»«Для мене особливо приємно було бачити серед учасників рідний «ПЕРВОЦВІТ», адже саме тут свого часу розпочався мій танцювальний шлях. Сьогодні я маю можливість бути частиною організації масштабних танцювальних подій і надзвичайно пишаюся тим, що можу створювати сцену для нових поколінь талановитих дітей.Змагання «DANCE POINT» об’єднали танцівників, тренерів і батьків, які щиро закохані в танець. 119 хореографічних номерів, майже 800 учасників з різних куточків України на одній сцені надихають та мотивують рухатись вперед. Ми прагнули створити атмосферу свята, чесного суперництва, розвитку та натхнення, де кожен колектив міг продемонструвати свої вміння й отримати незабутні емоції.Вітаю «PERVOTSVIT Dance Studio» із чудовими результатами! Ваші номери були яскравими, емоційними та професійними. За кожною нагородою стоїть велика праця дітей, керівників і батьків.Бажаю всім танцівникам гарного літнього відпочинку, нових вражень і натхнення. Нехай наступний сезон принесе ще більше творчих звершень, перемог і незабутніх виступів. До нових зустрічей на танцювальних сценах України!»