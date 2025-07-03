Чотири перемоги – на фестивалі в Болгарії

Золочівська музична школа має вагомий привід для гордості. На Міжнародному фестивалі-конкурсі «Wonder Fest George», що проходив у Болгарії, її учні та випускник блискуче представили Золочів, продемонстрували високий рівень виконавської майстерності й вибороли найвищі нагороди. Усі четверо стали лауреатами І премії, підтвердивши, що Золочівська музична школа виховує талановитих музикантів, які гідно представляють нашу громаду на міжнародній сцені.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Конкурс об'єднав юних виконавців із різних країн, а його учасники змагалися у вокальному та інструментальному мистецтві. Особливо приємно, що серед переможців – представники Золочівської громади.Справжньою окрасою фестивалю став виступ випускника Золочівської музичної школи, а нині студента Львівської національної музичної академії Миколи Савчука. Молодий музикант став лауреатом І премії, майстерно виконавши на бандурі та проникливо заспівавши пісню «Проводжала мати» (слова Володимира Куринського, музика Ігоря Шамо). Його виступ відзначався високою виконавською культурою, емоційністю та щирістю. Перші кроки до цього успіху Микола зробив у класі викладачки Золочівської музичної школи Віри Ярославівни Дудар. А продовжує удосконалюватися у викладачки Людмили Кузьмівни Посікіри, яка виховала не одне покоління талановитих музикантів.Переконливу перемогу здобула й учениця Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 Софія Савчук, яка виконала сучасну українську пісню «Мотанка» (музика і слова Тетяни Тарабарової). Її яскравий сценічний образ, сильний голос і майстерне виконання принесли юній вокалістці І місце. До конкурсу Софію, підготувала викладачка Надія Василівна Зарічна.Ще одним володарем найвищої нагороди став Данило Стебницький. Його виконання пісні «Мамина криниця» (слова Лесі Кірик-Радомської, музика Юрія Констанкевича) не залишило байдужими ні глядачів, ні членів журі. За свій виступ Данило отримав диплом лауреата І премії у своїй номінації. Підготувала юного виконавця викладачка Ірина Василівна Весна.Високу професійну майстерність продемонстрував і баяніст Павло Стебницький. Він виконав українську народну пісню «Веселі гуси» в редакції Івана Миськіва, вразивши журі технікою виконання, музикальністю та артистизмом. За цей виступ Павло також став лауреатом І премії. Його наставницею є викладачка Галина Петрівна Осташевська.Чотири перші премії на міжнародному фестивалі – це не випадковість, а закономірний результат щоденної праці талановитих дітей, високої професійності викладачів та підтримки батьків. Такі досягнення вкотре підтверджують високий рівень мистецької освіти у Золочівській музичній школі (директор Марія Іванівна Кривень, завуч Галина Ярославівна Липяк), яка виховує майбутніх професійних музикантів.Сьогодні, коли українська культура є голосом нашої держави у світі, кожен успішний виступ юних артистів має особливу вагу. Через пісню, музику та народні інструменти вони розповідають світові про Україну, її багату культурну спадщину, силу духу та незламність.Щиро вітаємо Миколу Савчука, Софію Савчук, Данила Стебницького та Павла Стебницького із заслуженими міжнародними перемогами! Слова глибокої вдячності – їхнім наставникам: Людмилі Кузьмівні Посікірі, Надії Василівні Зарічній, Ірині Василівні Весні та Галині Петрівні Осташевській за професіоналізм, натхнення та невтомну працю.Нехай ці перемоги стануть початком нових творчих звершень, а ім'я Золочева й надалі гордо звучить на міжнародних мистецьких сценах!