30 років Конституції України



Марія Смерека

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Урочистості розпочалися виконанням Державного Гімну України. Цього дня присутні вшанували Основний Закон держави, який уже три десятиліття є фундаментом незалежної, демократичної та правової України.Конституція України гарантує права і свободи громадян, визначає засади державного устрою та є символом єдності українського народу. У час, коли Україна продовжує боротьбу за свою свободу й незалежність, її норми набувають особливого змісту, адже цінності, закріплені в Конституції, сьогодні відстоюють українські воїни.Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам'ять Захисників і Захисниць України, які віддали життя за Батьківщину. Після цього представники духовенства разом із присутніми піднесли спільну молитву за Україну, за мир, Перемогу та Боже благословення для українського народу.Продовженням урочистостей стала церемонія покладання квітів і лампадок до стели «Алея Слави» та пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні й Героям України. Так присутні віддали шану всім, хто ціною власного життя боронив свободу, незалежність і майбутнє нашої держави.Патріотичну атмосферу заходу доповнили музичні композиції у виконанні народного хору «Опілля» Золочівського палацу культури під керівництвом Михайла Болюбаша. За акомпанементу Олександра Михайліва колектив виконав пісні, присвячені Україні, єдності українського народу та козацькій славіЗавершальним акордом урочистостей став виступ зведеного оркестру Навчального центру імені Василя Вишиваного та Національної академії Національної гвардії України під орудою майора Максима Городюка. У виконанні штаб-сержантів Володимира Українця та Євгена Клака прозвучала пісня «Ой, у лузі червона калина», після якої учасники заходу спільно прослухали духовний гімн України «Боже, великий, єдиний».Тридцять років тому Конституція України закріпила прагнення українського народу жити у власній незалежній державі. Сьогодні ці цінності захищаються не лише силою закону, а й мужністю українських Захисників і Захисниць. Саме завдяки їм Україна продовжує боротися, зберігаючи свою державність, свободу та віру у мирне майбутнє.