Допомога Захисникам – у пріоритеті

Транспорт на війні – це не просто засіб пересування, а життєво важливий ресурс для оперативного виконання завдань, евакуації поранених, доставки необхідного спорядження та забезпечення мобільності підрозділів. Саме тому кожен відремонтований автомобіль – це ще один вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України.– Допомога нашим Захисникам повинна бути постійною, адже потреби фронту не зменшуються ні на день. Ми розуміємо, наскільки важливими є техніка, транспорт, дрони, спорядження, і тому громада продовжує працювати, щоб підтримувати тих, хто боронить нашу державу. Лише спільними зусиллями ми можемо наблизити перемогу, –– Для нас надзвичайно важливо відчувати цю підтримку. Кожен внесок, кожен відремонтований автомобіль чи передане обладнання реально допомагає виконувати бойові завдання та зберігати життя наших побратимів. Дякуємо громаді за те, що стоїте поруч із нами, – сказав військовий.Золочівській громаді переконані: допомога війську була і залишається пріоритетом, адже саме завдяки мужності наших Захисників Україна продовжує боротьбу за свою свободу і незалежність.