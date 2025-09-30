Реадаптація ветеранів до цивільного життя. Налагодження комунікації з ветеранами та їхніми сім’ями

Марія СМЕРЕКА

Фото Ірини ДОМАРЕЦЬКОЇ

Участь у заході взяла депутатка Львівської обласної ради, заступниця керівника громадської організації «Захист держави» Катерина Кеньо. Семінар об’єднав працівників установ та організацій громади, які у своїй професійній діяльності взаємодіють із ветеранами та членами їхніх родин.Учасників семінару привітав заступник міського голови Михайло Кулик.«Участь у сьогоднішньому навчанні беруть працівники різних структурних підрозділів та установ громади – Центру надання адміністративних послуг, управління соціального захисту населення, служби у справах дітей, відділу освіти, фахівці соціальної сфери та інші працівники, які у своїй діяльності часто взаємодіють із ветеранами та членами їхніх сімей. Багато хто з них уже проходив профільні навчання, однак завжди є потреба поглиблювати знання та отримувати нові практичні навички. Переконаний, що сьогоднішній семінар стане корисною платформою для обміну досвідом та допоможе ще краще розуміти потреби ветеранів і їхніх родин», – зазначив Михайло Кулик.Спікеркою семінару була психологиня Любов Гриник. Під час зустрічі йшлося про виклики, з якими стикаються військовослужбовці після повернення до цивільного життя, особливості їхньої адаптації, а також важливість формування належної комунікації та підтримки з боку суспільства.«Ми вже багато років живемо в умовах війни, тому ветерани є і будуть невід’ємною частиною наших громад. Важливо розуміти, через які випробування проходить людина під час війни та після повернення додому, як змінюється її психоемоційний стан і як правильно будувати спілкування та взаємодію», – зазначила Любов Гриник.Під час семінару учасники обговорили проблеми, з якими ветерани стикаються в громадах, шляхи їхнього вирішення та роль органів місцевого самоврядування, установ і громадськості у формуванні ветерансько-дружнього середовища.Такі заходи допомагають краще зрозуміти потреби ветеранів та сприяють створенню в громадах атмосфери поваги, підтримки й вдячності тим, хто захищав і продовжує захищати