Священича проща

Розмову вела Марія СМЕРЕКА

Фото Андрія ДОБРОНОСОВА



«Вже не вперше я беру участь в заходах із вшанування о. Данила Танячкевича, з діяльністю якого познайомився завдяки науковій праці відомої дослідниці п. Ольги Збожної. Він є тим світлом, який з Божого благословення сповнив у повноті своє призначення праці для українського народу як на ниві духовній так і на ниві суспільній. Адже отримав у спадок Божу мудрість від своїх духовних наставників. Тому, я вважав, за необхідне, в 120-ту річницю смерті о. Данила запросити духовенство Золочівщини на спільну молитву пам’яті цього священника УГКЦ».«Дуже вдячний о. Ярославу Малому за ініціативу проведення сьогоднішньої Священичої Прощі та всім священникам за участь в ній. Адже ми сьогодні є свідками плідної праці цього українського священника, зокрема, і у нашому селі. Бо закладений ним міцний духовний та патріотичний фундамент служив як нашим попередникам так і служить нам у повсякденному житті та молитві. Отець Танячкевич – це та особистість, яку потрібно як знати, так і наслідувати».«Висвітлення історичного минулого – це, в першу чергу, правда про це минуле. Історію рідного народу потрібно не тільки вивчати, але й популяризувати та пропагувати. Величава постать отця Данила та його чин – це приклад для кожного свідомого українця як треба служити Богові та Україні».«Корисну та потрібну справу зробили організатори з вшанування о. Данила Танячкевича. Він своїм власним прикладом виховував в українцях духовність та патріотизм. Його син Кость брав участь у Визвольних Змаганнях та загинув за Україну в лавах Української Галицької Армії. Його рідна донька, не тільки глибоко поважала та шанувала Івана Франка, але й доглядала за ним. Як бачимо, діти отця Танячкевича були щирими українцями. І сьогодні, в першу чергу, українське духовенство та патріотично налаштована громадськість, повинні брати з нього приклад турботи про духовне здоров’я народу».«Дуже добре, що в с. Закомар’я збереглися місця безпосередньо пов’язані із діяльністю отця Данила. Це і церква, де він служив 38 років, і столітні липи на подвір’ї біля неї, які його пам’ятають, і приміщення школи, яку він збудував. Усе це нагадує нам сьогодні про великого «народолюба», як називали його сучасники, та великого просвітителя землі нашої».«Сьогоднішня Священича Проща по вшануванню отця Данила Танячкевича за участі 12 священників УГКЦ свідчить про патріотизм нашого духовенства. Адже, завдяки праці таких постатей ми маємо сьогодні незалежну Україну. Бо в часи нашої бездержавності, саме український священник та український вчитель не дали нації пропасти. Щира подяка всім учасникам заходу, особливо організаторам отцю Ярославу Малому та місцевому священнику отцю Тарасу Мазурику.ВІДРОДИМО УСІ ДЖЕРЕЛА!»У Священичій Прощі взяли участь священники Поморянського, Олеського та Золочівського деканату Львівської Архиєпархії УГКЦ, а саме:– отець Іван Медвідь, очолив богослужіння, декан с. Струтин,– отець Орест Мельник, с. Плугів,– отець Тарас Мазурик, парох, с. Закомар’я,– отець Степан Пилипчук, с. Боложенів,– отець Василь Харко, с. Соколівка,– отець Степан Собків, с. Перволочне,– отець Ярослав Малий, м. Золочів,– отець Юрій Лісньовський, с. Зозулі,– отець Юрій Устяк, с. Монастирок,– отець Степан Галай, м. Золочів,– отець Дмитро Лучканін, м. Золочів,– отець Петро Дацко, м. Золочів.