Новини Золочівщини
06:26, 10 червня 2026
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Випускниця Золочівського ліцею Лілія Іващишин отримала 200 балів з англійської мови на НМТ

Випускниця Золочівського ліцею Лілія Іващишин отримала 200 балів з англійської мови на НМТ
Gazeta
Фото: НУС
Високий рівень знань та наполеглива праця принесли вагомий результат випускниці Золочівського ліцею імені Василя Вишиваного Лілії Іващишин. На Національному мультипредметному тесті з англійської мови вона набрала максимальні 200 балів.
Випускниця Золочівського ліцею Лілія Іващишин отримала 200 балів з англійської мови на НМТ

У ліцеї зазначають, що такий результат став підсумком тривалої системної підготовки, відповідального ставлення до навчання та наполегливої праці самої випускниці.
«Лілія Іващишин отримала максимальні 200 балів на НМТ з англійської мови. Такий високий результат став можливим завдяки її цілеспрямованій та наполегливій праці. 200 балів на НМТ – це свідчення високого рівня знань і ретельної підготовки. Колектив ліцею пишається Лілією – наполегливою, успішною та активною випускницею – і бажає їй успіхів та нових звершень», – сказала вчителька англійської мови Наталія БЛІЩ.
До привітань долучилася директорка Золочівського ліцею імені Василя Вишиваного Ольга КЛИМУК.
«Ми надзвичайно пишаємося Лілією. За роки навчання вона зарекомендувала себе як старанна, відповідальна та цілеспрямована учениця, яка вміє наполегливо працювати заради своєї мети. Її 200 балів з англійської мови – це результат таланту, працьовитості та великого бажання розвиватися. Такі учні є гордістю не лише ліцею, а й усієї громади. Щиро бажаю Лілії впевнено крокувати до нових вершин, здійснювати свої мрії та ніколи не зупинятися на досягнутому», – зазначила директорка ліцею Ольга Климук.
У навчальному закладі наголошують, що успіх Лілії Іващишин є прикладом того, як наполегливість, цілеспрямованість і системна праця допомагають досягати найвищих результатів. Максимальні 200 балів на НМТ з англійської мови стали вагомим досягненням випускниці та приводом для гордості всієї ліцейної родини.


Марія СМЕРЕКА
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