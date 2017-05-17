Новини Золочівщини
06:09, 11 червня 2026
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Окопний Господь: як не втратити Бога на війні?

Окопний Господь: як не втратити Бога на війні?
Gazeta
Фото: НУС
Іноді після виснажливого робочого дня найбільше хочеться тиші. Не тієї, що настає після завершення справ чи вимкнення телефону, а тієї внутрішньої тиші, у якій можна почути себе. Саме такою стала для мене зустріч інтелектуального циклу «ZAG: Сенси» на тему «Окопний Господь: як не втратити Бога на війні?», що відбулася у просторі ZENYK ART GALLERY у Львові.
Окопний Господь: як не втратити Бога на війні?

Минув уже певний час після цієї події, але думками досі повертаюся до неї. Серед картин геніального Тараса Шевченка говорили про Бога, війну, людяність, біль, надію і відповідальність. Про те, що сьогодні хвилює чи не кожного українця.
Учасниками дискусії стали Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав Шевчук, військовий капелан, письменник і мислитель о. Андрій Зелінський, письменник, поет, воїн-ветеран Артур Дронь. Модерував розмову директор Дому Франка Богдан Тихолоз.
Окопний Господь: як не втратити Бога на війні?

Перед початком заходу Блаженніший Святослав наголосив:
«Сьогодні буде іти мова про осмислення досвіду війни. Жахливого досвіду. Але якщо досвід осмислити, він стає скарбом, він стає силою, він стає матеріалом, з якого можна будувати наше майбутнє. Якщо його не осмислювати, він залишиться враженням, яке пропаде. А може і зранити. Тому дуже важливо думати, осмислювати досвід разом».
Засновник простору ZENYK ART GALLERY Зіновій КОЗИЦЬКИЙ окреслив головні теми вечора:
«Сьогодні в центрі нашої розмови буде духовність в час війни, духовність в час випробовувань, питання віри, питання стійкості, питання перенесення втрат. Питання Бога. Як поруч зі смертю, поруч з трагедіями, травмами не відмовитись від Бога у час війни. Який духовний стержень України…»
Окопний Господь: як не втратити Бога на війні?

Особливе враження справив початок розмови. Богдан ТИХОЛОЗ відкрив зустріч словами Артура ДРОНЯ з книги «Гемінґвей нічого не знає»:
«Так, ми віримо, що Господь усе може і всіх любить, але Він досі не зупинив у секунду все це жахіття. Чому? Я теж хочу почути відповідь. Колись я обов’язково Його запитаю. Чому сам не зупинив війну, якщо такий всемогутній? У мене буде багато незручних запитань. Але я точно не спитаю, де Він був? Де був Бог під час війни? Саме це я знаю. Бачив і відчув. Він був із нами в кожній ямці і під кожним обстрілом. Наш Окопний Господь. Із нами обстрілюваний, з нами втомлений».
Після цих слів у залі запанувала особлива атмосфера. Ніби кожен зрозумів: далі буде чесна розмова без готових відповідей і простих пояснень.
Особливо відгукнулися мені слова Блаженнішого Святослава про те, що Господь не мовчить навіть тоді, коли навколо лунають вибухи і людський біль здається нестерпним.
«Господь наш, якого Артур назвав «окопним», входить у стосунок, у спілкування, він ніколи не мовчить. Із Божого об’явлення ми знаємо, що наш Бог не є німим… Ми можемо з певністю ствердити: Він не покинув нас у час війни – Він присутній. І це досвід, можливо, всіх нас, бо війна – це абсолютно радикальна протилежність до того, ким є Бог».
У цих словах було щось дуже важливе для кожного, хто бодай раз ставив собі запитання: де Бог, коли гинуть люди? Глава УГКЦ наголосив, що війна є найбільшим абсурдом, вона святотатська за своєю суттю, а Бог є найвищою Істиною. Розповідаючи про відвідини військового шпиталю на початку повномасштабного вторгнення, він говорив про Божу присутність серед людського болю і страждання…
Окопний Господь: як не втратити Бога на війні?

Отець Андрій ЗЕЛІНСЬКИЙ запропонував подивитися на війну як на простір радикального випробування людської правди, де серед шуму і руйнування особливо важливо не втратити себе.
«Війна – це абсурд, від латинського слова absurdus (від німого)… світ трясеться, але людина не чує правди про себе. Війна творить багато шуму й нічого не каже… І саме там, у цьому неспрогнозованому досвіді, особливо важливо почути людині правду про себе: ти люблений і здатний любити».
У час, коли навколо так багато крику, ненависті, страху та взаємних звинувачень, ця проста істина прозвучала надзвичайно сильно. Адже, можливо, найбільша перемога людини під час війни – не втратити здатності любити.
Окремо вразив Артур ДРОНЬ. Слухаючи його, важко було повірити, що цьому письменникові, воїну і ветерану лише двадцять п’ять років. Він говорив напрочуд зріло, мудро і чесно, без пафосу та повчань. Повертаючи розмову до ключового слова вечора – «стосунок», Артур наголосив, звернувшись до біблійної історії покликання Натанаїла, що віра тримається не на абстрактних доведеннях, а на особистому досвіді зустрічі з Богом.
«Більшість усе ж вірить у Бога тому, що щось у своєму житті досвідчила, щось відчула, побачила, пережила. І в більшості з нас, найімовірніше, є якась така особиста «смоковниця» – той досвід, який не дає остаточно втратити віри».
Мабуть, кожен із нас має власну «смоковницю» – той момент, спогад чи пережитий досвід, який допомагає втриматися навіть тоді, коли навколо хитається світ.
Це була розмова, яку можна розібрати на цитати:
«Бог там, де людина здатна почути правду про себе.
Бог є навколо, і Він промовляє до нас. Треба лише вміти почути.
Треба відвойовувати простір життя у смерті.
Україна – це ми. Які ми – така країна.
росіяни думали, що вторглися на територію, а натрапили на націю.
Ми переможемо не завдяки, а – всупереч».
Слухаючи учасників зустрічі, зловила себе на думці, що сьогодні нам усім бракує саме таких розмов. Не політичних дискусій і суперечок у соціальних мережах, а чесного пошуку відповідей на складні запитання. Розмов про те, що насправді тримає нас на плаву.
Ми живемо в час великого виснаження. Щоденні новини про втрати, тривоги, невизначеність майбутнього поступово забирають сили. Саме тому так важливо інколи зупинитися і поговорити про сенси. Про те, заради чого ми живемо, працюємо, допомагаємо, боремося і не здаємося.
Це була розмова, після якої не хотілося одразу говорити. Хотілося мовчати. Хотілося думати. Хотілося ще раз повернутися до почутого і спробувати знайти власні відповіді.
Повертаючись додому після зустрічі, думала про те, що сьогодні кожен із нас по-своєму шукає опору. Для когось нею є родина, для когось молитва, для когось служіння людям чи підтримка військових. І, мабуть, саме з таких маленьких особистих сенсів складається наша велика здатність вистояти як народ.


Леся ГОРГОТА
Фото авторки
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