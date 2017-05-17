Окопний Господь: як не втратити Бога на війні?



Леся ГОРГОТА

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Минув уже певний час після цієї події, але думками досі повертаюся до неї. Серед картин геніального Тараса Шевченка говорили про Бога, війну, людяність, біль, надію і відповідальність. Про те, що сьогодні хвилює чи не кожного українця.Учасниками дискусії стали Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав Шевчук, військовий капелан, письменник і мислитель о. Андрій Зелінський, письменник, поет, воїн-ветеран Артур Дронь. Модерував розмову директор Дому Франка Богдан Тихолоз.«Сьогодні буде іти мова про осмислення досвіду війни. Жахливого досвіду. Але якщо досвід осмислити, він стає скарбом, він стає силою, він стає матеріалом, з якого можна будувати наше майбутнє. Якщо його не осмислювати, він залишиться враженням, яке пропаде. А може і зранити. Тому дуже важливо думати, осмислювати досвід разом».«Сьогодні в центрі нашої розмови буде духовність в час війни, духовність в час випробовувань, питання віри, питання стійкості, питання перенесення втрат. Питання Бога. Як поруч зі смертю, поруч з трагедіями, травмами не відмовитись від Бога у час війни. Який духовний стержень України…»«Так, ми віримо, що Господь усе може і всіх любить, але Він досі не зупинив у секунду все це жахіття. Чому? Я теж хочу почути відповідь. Колись я обов’язково Його запитаю. Чому сам не зупинив війну, якщо такий всемогутній? У мене буде багато незручних запитань. Але я точно не спитаю, де Він був? Де був Бог під час війни? Саме це я знаю. Бачив і відчув. Він був із нами в кожній ямці і під кожним обстрілом. Наш Окопний Господь. Із нами обстрілюваний, з нами втомлений».Після цих слів у залі запанувала особлива атмосфера. Ніби кожен зрозумів: далі буде чесна розмова без готових відповідей і простих пояснень.«Господь наш, якого Артур назвав «окопним», входить у стосунок, у спілкування, він ніколи не мовчить. Із Божого об’явлення ми знаємо, що наш Бог не є німим… Ми можемо з певністю ствердити: Він не покинув нас у час війни – Він присутній. І це досвід, можливо, всіх нас, бо війна – це абсолютно радикальна протилежність до того, ким є Бог».У цих словах було щось дуже важливе для кожного, хто бодай раз ставив собі запитання: де Бог, коли гинуть люди? Глава УГКЦ наголосив, що війна є найбільшим абсурдом, вона святотатська за своєю суттю, а Бог є найвищою Істиною. Розповідаючи про відвідини військового шпиталю на початку повномасштабного вторгнення, він говорив про Божу присутність серед людського болю і страждання…«Війна – це абсурд, від латинського слова absurdus (від німого)… світ трясеться, але людина не чує правди про себе. Війна творить багато шуму й нічого не каже… І саме там, у цьому неспрогнозованому досвіді, особливо важливо почути людині правду про себе: ти люблений і здатний любити».У час, коли навколо так багато крику, ненависті, страху та взаємних звинувачень, ця проста істина прозвучала надзвичайно сильно. Адже, можливо, найбільша перемога людини під час війни – не втратити здатності любити.Слухаючи його, важко було повірити, що цьому письменникові, воїну і ветерану лише двадцять п’ять років. Він говорив напрочуд зріло, мудро і чесно, без пафосу та повчань. Повертаючи розмову до ключового слова вечора – «стосунок», Артур наголосив, звернувшись до біблійної історії покликання Натанаїла, що віра тримається не на абстрактних доведеннях, а на особистому досвіді зустрічі з Богом.«Більшість усе ж вірить у Бога тому, що щось у своєму житті досвідчила, щось відчула, побачила, пережила. І в більшості з нас, найімовірніше, є якась така особиста «смоковниця» – той досвід, який не дає остаточно втратити віри».Мабуть, кожен із нас має власну «смоковницю» – той момент, спогад чи пережитий досвід, який допомагає втриматися навіть тоді, коли навколо хитається світ.«Бог там, де людина здатна почути правду про себе.Бог є навколо, і Він промовляє до нас. Треба лише вміти почути.Треба відвойовувати простір життя у смерті.Україна – це ми. Які ми – така країна.росіяни думали, що вторглися на територію, а натрапили на націю.Ми переможемо не завдяки, а – всупереч».Слухаючи учасників зустрічі, зловила себе на думці, що сьогодні нам усім бракує саме таких розмов. Не політичних дискусій і суперечок у соціальних мережах, а чесного пошуку відповідей на складні запитання. Розмов про те, що насправді тримає нас на плаву.Ми живемо в час великого виснаження. Щоденні новини про втрати, тривоги, невизначеність майбутнього поступово забирають сили. Саме тому так важливо інколи зупинитися і поговорити про сенси. Про те, заради чого ми живемо, працюємо, допомагаємо, боремося і не здаємося.Це була розмова, після якої не хотілося одразу говорити. Хотілося мовчати. Хотілося думати. Хотілося ще раз повернутися до почутого і спробувати знайти власні відповіді.Повертаючись додому після зустрічі, думала про те, що сьогодні кожен із нас по-своєму шукає опору. Для когось нею є родина, для когось молитва, для когось служіння людям чи підтримка військових. І, мабуть, саме з таких маленьких особистих сенсів складається наша велика здатність вистояти як народ.