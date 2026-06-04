Обмін досвідом між громадами

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Зустріч розпочалася зі спільного вшанування пам’яті українських Захисників і Захисниць. Разом із представниками Любешівської громади делегації Золочівської міської територіальної громади Львівської області та Золочівської селищної територіальної громади Харківської області поклали квіти й віддали шану Героям, які віддали свої життя за незалежність і свободу України.Програма візиту була насиченою. Учасники візиту мали нагоду ближче ознайомитися з Любешівською громадою, її історією, традиціями, культурною спадщиною та людьми, які своєю працею розвивають рідний край.Особливо теплу атмосферу створили спортивні заходи. Урочисте відкриття футбольного турніру та самі матчі подарували учасникам багато позитивних емоцій, спортивного азарту та відчуття єдності.Яскравим доповненням програми стали виступи творчих колективів громади, фольклорних ансамблів і театру мініатюр, які продемонстрували багатство місцевої культури та народних традицій.Окрему увагу під час візиту було приділено освітній сфері. Представники делегації відвідали Залізницький ліцей імені Івана Пасевича. Під час зустрічі вони ознайомилися з організацією освітнього процесу, матеріально-технічною базою закладу та сучасними навчальними просторами. Особливе зацікавлення викликали Кабінет безпеки та STEM-лабораторія, де учні мають можливість здобувати практичні навички із застосуванням сучасних технологій.«Участь у проєкті «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади» відкриває нові можливості для обміну досвідом та налагодження взаємодії між громадами. Дякую Любешівській громаді за щирий прийом і готовність ділитися напрацюваннями. Переконаний, що такі зустрічі сприяють розвитку місцевого самоврядування та створюють міцну основу для майбутньої співпраці».День став чудовою нагодою для обміну досвідом, новими ідеями та налагодження професійних контактів. Попереду – робота в межах проєкту та нові можливості для взаємодії між громадами.