Новини Золочівщини
«ВелоПідкова» офіційно стартувала
10 червня у Золочеві відбулося урочисте відкриття нового туристичного маршруту «ВелоПідкова» – велошляху, що поєднує три перлини «Золотої підкови Львівщини»: Золочівський, Підгорецький та Олеський замки.
Участь у відкритті взяли понад 80 учасників – діти, молодь та дорослі, яких об’єднала любов до активного відпочинку, подорожей та історичної спадщини рідного краю.
Проєкт реалізовано з метою розвитку велосипедного туризму, створення нових можливостей для активного відпочинку та популяризації історико-культурної спадщини Львівщини. Створення туристичного шляху дозволяє поєднати відвідування замків «Золотої підкови Львівщини» з активною подорожжю велосипедними маршрутами, відкриваючи новий формат знайомства з туристичними атракціями регіону.
З нагоди відкриття маршруту до Золочева завітали заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко, начальниця управління туризму та курортів Департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Мар’яна Кукса, представники обласної та місцевої влади, спортсмени та любителі велоподорожей.
Вітаючи учасників заходу, Іван СОБКО наголосив на важливості розвитку туристичних ініціатив та активного способу життя.
«Важливо, що ви є. Важливо, що на Золочівщині ми даємо старт новому гарному веломаршруту. Це класно, це правильно, це вклад у здоров’я людей, розвиток активного дозвілля та популяризацію нашої культури й історичної спадщини.
Приємно бачити тут стільки учасників різного віку, адже такі ініціативи об’єднують людей і відкривають нові можливості для пізнання рідного краю. Бажаю всім гарної дороги, яскравих вражень та позитивних емоцій. Найголовніше – гарного настрою та безпечної подорожі», – зазначив Іван Собко.
Міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ подякував усім, хто долучився до створення нового маршруту, та висловив переконання, що «ВелоПідкова» матиме успішне майбутнє.
«Сьогодні знаково, що Іван Михайлович приїхав сюди. Я можу довго розповідати, скільки він допоміг нам у реалізації різних проєктів. Вітаю його та команду обласної адміністрації. Думаю, буде правильно передати слова вдячності начальнику Львівської обласної військової адміністрації Максиму Козицькому, Роману Хім’яку та всій команді, адже сьогоднішній результат – це наша спільна робота.
Ми започаткували важливий крок, встановили знаки та інформаційні вказівники, а надалі будемо наповнювати маршрут усім необхідним для комфортної та безпечної подорожі. Дуже хотілося б, щоб у майбутньому між Золочевом та Підгірцями з’явилася окрема велодоріжка , яка зробить подорож ще зручнішою та безпечнішою для велосипедистів», – наголосив Ігор Гриньків.
Начальниця управління туризму та курортів Департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Мар’яна КУКСА зазначила, що велосипед є одним із найкращих способів відкривати для себе нові території.
«Кажуть, що найкращий спосіб досліджувати територію – пройти її пішки або проїхати велосипедом. І саме «ВелоПідкова» дає таку можливість – побачити деталі, яких часто не помічаємо з вікна автомобіля чи туристичного автобуса. Я переконана, що цей маршрут матиме дедалі більше прихильників. Поєднання історико-культурної спадщини та активного дозвілля сьогодні є надзвичайно актуальним, і ми справді в тренді з цією ініціативою.
Щиро дякую Золочівській міській раді та всім, хто долучився до реалізації проєкту», – сказала Мар’яна Кукса.
Президент громадської організації «Клуб велотуристів «Рух» Анатолій ЯРЕМЧИШИН подякував Львівській обласній військовій адміністрації та Золочівській міській раді за створення нового маршруту та можливість безпечно подорожувати визначними місцями краю.
«Перш за все хотів би подякувати Львівській обласній військовій адміністрації та Золочівській міській раді за таку можливість – безпечно й комфортно подорожувати визначними місцями нашого краю. Для того, щоб ця подорож була безпечною, нам усім потрібно дотримуватися правил дорожнього руху та правил безпеки. Тоді кожна така мандрівка приноситиме лише позитивні емоції та гарні враження», – зазначив Анатолій Яремчишин.
Перед стартом спеціаліст першої категорії відділу освіти, молоді та спорту Золочівської міської ради Петро ЧЕРНИШ провів для учасників організаційний інструктаж щодо формування колони та особливостей проходження маршруту.
Після урочистої частини велосипедисти вирушили у веломандрівку маршрутом від Золочева до Підгірців. Попереду на них чекали мальовничі краєвиди, відпочинок у рекреаційному екопросторі в Грабово та фініш біля Підгорецького замку.
«ВелоПідкова» покликана стати новою туристичною візитівкою Львівщини, яка поєднує активний відпочинок, пізнання історії та захопливі подорожі дорогами одного з найкрасивіших туристичних маршрутів області.
Марія СМЕРЕКА
Фото авторки
Участь у відкритті взяли понад 80 учасників – діти, молодь та дорослі, яких об’єднала любов до активного відпочинку, подорожей та історичної спадщини рідного краю.
Проєкт реалізовано з метою розвитку велосипедного туризму, створення нових можливостей для активного відпочинку та популяризації історико-культурної спадщини Львівщини. Створення туристичного шляху дозволяє поєднати відвідування замків «Золотої підкови Львівщини» з активною подорожжю велосипедними маршрутами, відкриваючи новий формат знайомства з туристичними атракціями регіону.
З нагоди відкриття маршруту до Золочева завітали заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко, начальниця управління туризму та курортів Департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Мар’яна Кукса, представники обласної та місцевої влади, спортсмени та любителі велоподорожей.
Вітаючи учасників заходу, Іван СОБКО наголосив на важливості розвитку туристичних ініціатив та активного способу життя.
«Важливо, що ви є. Важливо, що на Золочівщині ми даємо старт новому гарному веломаршруту. Це класно, це правильно, це вклад у здоров’я людей, розвиток активного дозвілля та популяризацію нашої культури й історичної спадщини.
Приємно бачити тут стільки учасників різного віку, адже такі ініціативи об’єднують людей і відкривають нові можливості для пізнання рідного краю. Бажаю всім гарної дороги, яскравих вражень та позитивних емоцій. Найголовніше – гарного настрою та безпечної подорожі», – зазначив Іван Собко.
Міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ подякував усім, хто долучився до створення нового маршруту, та висловив переконання, що «ВелоПідкова» матиме успішне майбутнє.
«Сьогодні знаково, що Іван Михайлович приїхав сюди. Я можу довго розповідати, скільки він допоміг нам у реалізації різних проєктів. Вітаю його та команду обласної адміністрації. Думаю, буде правильно передати слова вдячності начальнику Львівської обласної військової адміністрації Максиму Козицькому, Роману Хім’яку та всій команді, адже сьогоднішній результат – це наша спільна робота.
Ми започаткували важливий крок, встановили знаки та інформаційні вказівники, а надалі будемо наповнювати маршрут усім необхідним для комфортної та безпечної подорожі. Дуже хотілося б, щоб у майбутньому між Золочевом та Підгірцями з’явилася окрема велодоріжка , яка зробить подорож ще зручнішою та безпечнішою для велосипедистів», – наголосив Ігор Гриньків.
Начальниця управління туризму та курортів Департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Мар’яна КУКСА зазначила, що велосипед є одним із найкращих способів відкривати для себе нові території.
«Кажуть, що найкращий спосіб досліджувати територію – пройти її пішки або проїхати велосипедом. І саме «ВелоПідкова» дає таку можливість – побачити деталі, яких часто не помічаємо з вікна автомобіля чи туристичного автобуса. Я переконана, що цей маршрут матиме дедалі більше прихильників. Поєднання історико-культурної спадщини та активного дозвілля сьогодні є надзвичайно актуальним, і ми справді в тренді з цією ініціативою.
Щиро дякую Золочівській міській раді та всім, хто долучився до реалізації проєкту», – сказала Мар’яна Кукса.
Президент громадської організації «Клуб велотуристів «Рух» Анатолій ЯРЕМЧИШИН подякував Львівській обласній військовій адміністрації та Золочівській міській раді за створення нового маршруту та можливість безпечно подорожувати визначними місцями краю.
«Перш за все хотів би подякувати Львівській обласній військовій адміністрації та Золочівській міській раді за таку можливість – безпечно й комфортно подорожувати визначними місцями нашого краю. Для того, щоб ця подорож була безпечною, нам усім потрібно дотримуватися правил дорожнього руху та правил безпеки. Тоді кожна така мандрівка приноситиме лише позитивні емоції та гарні враження», – зазначив Анатолій Яремчишин.
Перед стартом спеціаліст першої категорії відділу освіти, молоді та спорту Золочівської міської ради Петро ЧЕРНИШ провів для учасників організаційний інструктаж щодо формування колони та особливостей проходження маршруту.
Після урочистої частини велосипедисти вирушили у веломандрівку маршрутом від Золочева до Підгірців. Попереду на них чекали мальовничі краєвиди, відпочинок у рекреаційному екопросторі в Грабово та фініш біля Підгорецького замку.
«ВелоПідкова» покликана стати новою туристичною візитівкою Львівщини, яка поєднує активний відпочинок, пізнання історії та захопливі подорожі дорогами одного з найкрасивіших туристичних маршрутів області.
Марія СМЕРЕКА
Фото авторки
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