«ВелоПідкова» офіційно стартувала



Марія СМЕРЕКА

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Участь у відкритті взяли понад 80 учасників – діти, молодь та дорослі, яких об’єднала любов до активного відпочинку, подорожей та історичної спадщини рідного краю.Проєкт реалізовано з метою розвитку велосипедного туризму, створення нових можливостей для активного відпочинку та популяризації історико-культурної спадщини Львівщини. Створення туристичного шляху дозволяє поєднати відвідування замків «Золотої підкови Львівщини» з активною подорожжю велосипедними маршрутами, відкриваючи новий формат знайомства з туристичними атракціями регіону.З нагоди відкриття маршруту до Золочева завітали заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко, начальниця управління туризму та курортів Департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Мар’яна Кукса, представники обласної та місцевої влади, спортсмени та любителі велоподорожей.«Важливо, що ви є. Важливо, що на Золочівщині ми даємо старт новому гарному веломаршруту. Це класно, це правильно, це вклад у здоров’я людей, розвиток активного дозвілля та популяризацію нашої культури й історичної спадщини.Приємно бачити тут стільки учасників різного віку, адже такі ініціативи об’єднують людей і відкривають нові можливості для пізнання рідного краю. Бажаю всім гарної дороги, яскравих вражень та позитивних емоцій. Найголовніше – гарного настрою та безпечної подорожі», –«Сьогодні знаково, що Іван Михайлович приїхав сюди. Я можу довго розповідати, скільки він допоміг нам у реалізації різних проєктів. Вітаю його та команду обласної адміністрації. Думаю, буде правильно передати слова вдячності начальнику Львівської обласної військової адміністрації Максиму Козицькому, Роману Хім’яку та всій команді, адже сьогоднішній результат – це наша спільна робота.Ми започаткували важливий крок, встановили знаки та інформаційні вказівники, а надалі будемо наповнювати маршрут усім необхідним для комфортної та безпечної подорожі. Дуже хотілося б, щоб у майбутньому між Золочевом та Підгірцями з’явилася окрема велодоріжка , яка зробить подорож ще зручнішою та безпечнішою для велосипедистів», –«Кажуть, що найкращий спосіб досліджувати територію – пройти її пішки або проїхати велосипедом. І саме «ВелоПідкова» дає таку можливість – побачити деталі, яких часто не помічаємо з вікна автомобіля чи туристичного автобуса. Я переконана, що цей маршрут матиме дедалі більше прихильників. Поєднання історико-культурної спадщини та активного дозвілля сьогодні є надзвичайно актуальним, і ми справді в тренді з цією ініціативою.Щиро дякую Золочівській міській раді та всім, хто долучився до реалізації проєкту», –«Перш за все хотів би подякувати Львівській обласній військовій адміністрації та Золочівській міській раді за таку можливість – безпечно й комфортно подорожувати визначними місцями нашого краю. Для того, щоб ця подорож була безпечною, нам усім потрібно дотримуватися правил дорожнього руху та правил безпеки. Тоді кожна така мандрівка приноситиме лише позитивні емоції та гарні враження», –Після урочистої частини велосипедисти вирушили у веломандрівку маршрутом від Золочева до Підгірців. Попереду на них чекали мальовничі краєвиди, відпочинок у рекреаційному екопросторі в Грабово та фініш біля Підгорецького замку.«ВелоПідкова» покликана стати новою туристичною візитівкою Львівщини, яка поєднує активний відпочинок, пізнання історії та захопливі подорожі дорогами одного з найкрасивіших туристичних маршрутів області.