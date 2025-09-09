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Золочівська громада передала FPV-дрони захисникам Харківщини
Співпраця між Золочівською громадою Львівської області та Золочівською громадою Харківської області триває з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. За цей час громади об’єднали зусилля у підтримці цивільного населення, забезпеченні житлом вимушених переселенців із прикордонних сіл Харківщини, наданні гуманітарної допомоги та підтримці Сил оборони України.
Золочівська громада Харківської області сьогодні є справжнім форпостом на сході держави, який щоденно зазнає ворожих атак та продовжує мужньо тримати оборону. Розуміючи виклики, з якими стикаються жителі прикордонної громади та українські військові, Золочівська міська рада Львівщини продовжує надавати необхідну допомогу.
Нещодавно для українських захисників, які боронять державний кордон на Харківщині, було передано сучасні FPV-дрони. Безпілотники виготовлені за підтримки громади та меценатів і стануть важливим інструментом для виконання бойових завдань та стримування ворога.
Міський голова Золочева Львівської області Ігор ГРИНЬКІВ наголосив на важливості єдності українських громад у час війни:
«Схід і Захід разом. Сьогодні дві громади України – Золочівська громада Харківської області і Золочівська громада Львівської області – демонструють свою єдність на підтримку Сил оборони. Ми виготовили дрони і передаємо нашим хлопцям на Харківщину, аби вони стримували ворога. Переможемо разом».
Начальник Золочівської ВА Харківської області Віктор КОВАЛЕНКО висловив щиру вдячність громаді-партнеру за постійну підтримку:
«У рамках проєкту «Пліч-о-пліч» другий рік поспіль отримуємо від Золочівської громади зібрані FPV-дрони для наших прикордонників, які тримають оборону на кордоні з російською федерацією. Ці дрони вкрай важливі у такий складний час, коли є потреба у засобах, створених руками золочівських фахівців. Дуже вдячний за таку підтримку, вдячний меценатам, які зробили свій внесок в оборону нашої держави. Є результат. Слава Україні!»
Партнерство між двома Золочівськими громадами є яскравим прикладом згуртованості українців та взаємної підтримки у боротьбі за незалежність і свободу України. Спільними зусиллями громади допомагають захисникам наближати перемогу та демонструють, що єдність українського народу залишається однією з найпотужніших сил у протистоянні агресору.
Золочівська громада Харківської області сьогодні є справжнім форпостом на сході держави, який щоденно зазнає ворожих атак та продовжує мужньо тримати оборону. Розуміючи виклики, з якими стикаються жителі прикордонної громади та українські військові, Золочівська міська рада Львівщини продовжує надавати необхідну допомогу.
Нещодавно для українських захисників, які боронять державний кордон на Харківщині, було передано сучасні FPV-дрони. Безпілотники виготовлені за підтримки громади та меценатів і стануть важливим інструментом для виконання бойових завдань та стримування ворога.
Міський голова Золочева Львівської області Ігор ГРИНЬКІВ наголосив на важливості єдності українських громад у час війни:
«Схід і Захід разом. Сьогодні дві громади України – Золочівська громада Харківської області і Золочівська громада Львівської області – демонструють свою єдність на підтримку Сил оборони. Ми виготовили дрони і передаємо нашим хлопцям на Харківщину, аби вони стримували ворога. Переможемо разом».
Начальник Золочівської ВА Харківської області Віктор КОВАЛЕНКО висловив щиру вдячність громаді-партнеру за постійну підтримку:
«У рамках проєкту «Пліч-о-пліч» другий рік поспіль отримуємо від Золочівської громади зібрані FPV-дрони для наших прикордонників, які тримають оборону на кордоні з російською федерацією. Ці дрони вкрай важливі у такий складний час, коли є потреба у засобах, створених руками золочівських фахівців. Дуже вдячний за таку підтримку, вдячний меценатам, які зробили свій внесок в оборону нашої держави. Є результат. Слава Україні!»
Партнерство між двома Золочівськими громадами є яскравим прикладом згуртованості українців та взаємної підтримки у боротьбі за незалежність і свободу України. Спільними зусиллями громади допомагають захисникам наближати перемогу та демонструють, що єдність українського народу залишається однією з найпотужніших сил у протистоянні агресору.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
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