Життя, присвячене людям: 90-річний ювілей Галини Єременко

Леся ГОРГОТА

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Привітати ювілярку завітали заступник міського голови Михайло Кулик, секретар міської ради Олег Сидорович, голова Золочівської районної організації ветеранів України Іван Яворський.Галина Яківна народилася у селі Михайлівка Скадовського району Херсонської області. Після закінчення Херсонського медичного училища понад 35 років працювала медичною сестрою – у дитячому садочку, хірургічному та пологовому відділеннях. А вже перебуваючи на заслуженому відпочинку, Галина Яківна не залишилася осторонь життя громади – багато років активно працює у ветеранській організації, бере участь у громадських ініціативах, вболіває серцем за Україну.Навіть сьогодні, у свої 90 років, Галина Яківна щомісяця передає частину пенсії на підтримку Збройних Сил України, щиро переживає за долю держави та молиться за наших захисників.«Такі люди, як Галина Яківна, – це справжнє багатство нашої громади. У Вашому житті – велика праця, людяність, любов до людей і до України. Ви пройшли непростий шлях, але зберегли добре серце, щирість і віру. Нехай Господь дарує Вам здоров’я, мир у душі, тепло рідних людей і ще багато світлих літ», –«Галина Яківна – людина великої душі та гідності. Вона завжди була поруч із людьми, завжди небайдужа до чужого болю і до долі України. Для ветеранської спільноти Золочівщини Ви є прикладом життєвої мудрості, сили духу та доброти», – зазначив Іван Яворський.«Сьогодні Вас вітає не лише Золочівщина. Сьогодні Вам шле тепло рідна Херсонщина. Вас пам’ятає і обіймає серцем рідне село Михайлівка, Скадовський край, тепле південне сонце і море, біля якого минули Ваші молоді роки.Ваше життя – це історія доброти, праці й любові до людей. І навіть далеко від рідного дому Ви зберегли у серці тепло Херсонської землі, щирість південних людей і любов до України. Нехай Господь дарує Вам здоров’я, спокій, добрих людей поруч і ще багато світлих днів. З великою любов’ю та повагою – Ваші земляки з Херсонщини», – йшлося у привітанні.Золочівська громада щиро вітає Галину Яківну з прекрасним ювілеєм та бажає многая і благая літа, міцного здоров’я, любові рідних і Божого благословення.