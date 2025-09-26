День відкритих дверей у Золочівському фаховому коледжі НУ «Львівська політехніка»

Марія СМЕРЕКА

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Гості заходу мали можливість ознайомитися зі спеціальностями коледжу, дізнатися більше про умови вступу, поспілкуватися з викладачами та студентами, побачити студентське життя, відвідати тематичні локації, взяти участь у квесті та розіграші подарунків.«Ми працюємо над тим, щоб створити для студентів якісне освітнє середовище та хороші умови для навчання. Але результат – це завжди спільна праця викладачів, студентів і батьків. Наше завдання – допомогти молоді визначитися з майбутньою професією, сформувати освітню траєкторію та дати можливість розвиватися й рухатися вперед», –Під час зустрічі директор також розповів про особливості навчання у фаховому коледжі, можливості продовження освіти після завершення навчання та спеціальності, які сьогодні пропонує заклад. Зокрема, це напрямки інформаційних технологій – «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерні науки», а також спеціальності у сфері бізнесу, управління та адміністрування – «Секретарська та офісна справа», «Менеджмент» і «Облік та оподаткування».«19 травня 1998 року було створено Золочівський коледж. Спочатку це був приватний заклад, однак з роками коледж розвивався, акредитовував нові спеціальності та зростав. Сьогодні ми маємо повний спектр спеціальностей, які потрібні молоді та сучасному ринку праці. Найважливіше для нас – це знання, які ми даємо студентам. І приємно бачити, що наші випускники реалізовуються у професії, працюють у різних сферах та долучаються до розбудови нової України», – наголосив він.Особливо щирими та мотивуючими стали виступи випускників коледжу, які поділилися власним досвідом навчання та професійного становлення.«Коли ви приходите сюди навчатися, то насамперед зустрічаєте людяність, хороших фахівців, розуміючих викладачів та підтримку керівництва. Я пишаюся тим, що коледж постійно змінюється і розвивається – як професійно, так і фізично. Приємно бачити, що заклад стає ще більш доступним та сучасним. Тут є розвиток, життя і, відповідно, майбутнє», – поділився він.Він зазначив, що навчання у коледжі дало йому міцну базу знань, яка допомогла реалізувати себе у професійній діяльності.«Коли я вперше прийшла у коледж, дуже хвилювалася. Але з часом зрозуміла, що коледж – це не лише навчання, пари та оцінки. Це місце, де ви дорослішаєте, знаходите друзів, відкриваєте себе у різних сферах та вчитеся чомусь новому. Тут завжди є люди, які підтримають – викладачі, старші студенти, одногрупники та студентське самоврядування. Тому не бійтеся нового етапу у житті, пробуйте себе у новому, будьте ініціативними та ніколи не здавайтеся», – звернулася вона до абітурієнтів.Після офіційної частини всі охочі мали змогу поспілкуватися з викладачами, поставити запитання щодо вступу та навчання, оглянути аудиторії, відвідати тематичні локації та взяти участь у квесті.День відкритих дверей став чудовою нагодою для молоді відчути атмосферу студентського життя, побачити перспективи розвитку та зробити ще один впевнений крок до майбутньої професії.