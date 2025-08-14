Золочів відзначив 603-річчя

Марія СМЕРЕКА

Важливою складовою святкування став благодійний збір коштів на підтримку Збройних Сил України, до якого активно долучилися мешканці та гості громади.Святкування розпочалися з молитви та панахиди за полеглими Героями, які віддали своє життя за свободу, незалежність і майбутнє нашої держави. Учасники заходу спільно вшанували пам’ять Захисників і Захисниць хвилиною мовчання та щирою молитвою. Саме завдяки їхній мужності, жертовності та відданості ми маємо можливість жити, працювати, виховувати дітей і збиратися разом у мирному українському місті.Урочистості з нагоди 603-річчя Золочева об’єднали не лише мешканців громади, а й численних гостей. До святкування долучилися начальник Золочівської військової адміністрації Харківської області Віктор Коваленко, перший заступник начальника Золочівської військової адміністрації Харківської області Леонід Канівець, міський голова Скадовська Олександр Яковлєв та заступник голови Золочівської районної державної адміністрації Віктор Олійник.«Вітаю вас усіх із 603-ю річницею заснування нашого славного міста Золочева. Сьогодні наші думки і молитви разом із нашими Захисниками, які боронять державу. Сьогодні наші думки і молитви з родинами загиблих Героїв, з родинами тих, хто перебуває в полоні, хто вважається зниклим безвісти, хто зазнав поранень на війні, з тими, хто терпить ворожу окупацію, як Скадовськ на Херсонщині, та з тими, хто щодня перебуває під обстрілами, як Золочівщина на Харківщині.Сьогодні дуже символічно, що тут, у Золочеві, перебуває делегація з окупованого Скадовська та делегація із Золочева Харківської області. Схід, Південь і Захід сьогодні разом. Ми демонструємо єдність українського народу, української нації та українського духу.Це місто завжди творили люди, і сьогодні так є. Я дякую кожному, хто лікує, навчає, доглядає за містом, хто працює задля його розвитку. Дякую нашим Захисникам. Нехай Господь береже їх на всіх рубежах. Зичу всім миру, достатку, мудрості, мужності та надії. Слава мешканцям Золочівської громади! Слава нашим Захисникам! Слава Україні!»«Ми не забуваємо, що у 1677 році козаки із Золочева прийшли та заснували Золочів на Харківщині. Тому ми – рідня. Шановні золочів’яни, дуже приємно вкотре бути у вашому місті. Сьогодні ми відзначаємо 603-річчя Золочева.Хочу передати вам вітання від командирів бригад, які сьогодні боронять 53 кілометри Золочівської землі на Харківщині. Багато ваших земляків також захищають нашу державу. Ми безмежно вдячні нашим Героям, завдяки яким маємо можливість жити під мирним українським небом.У 2022 році ми з Ігорем Гриньківим підписали угоду про співпрацю саме тоді, коли було найважче. Ми вдячні Золочівській громаді за постійну підтримку та допомогу. Ця дружба є надзвичайно цінною для нас і продовжується донині.Бажаю всім здоров’я, терпіння та витримки у цей непростий час. Нехай якнайшвидше закінчиться війна і над нами буде чисте мирне українське небо. Зі святом! Слава Україні!»«Шановні земляки, а це дійсно так, адже люди пізнаються тоді, коли важко. Коли у 2022 році нам було надзвичайно тяжко, ви простягнули нам руку дружби. За це вам низький уклін не лише від нас, а й від усіх жителів нашого Золочева на Харківщині.Дякуємо вам за допомогу та підтримку. Бажаю всім міцного здоров’я, чистого неба та Божого благословення. Нехай матері не оплакують своїх дітей, дружини зустрічають чоловіків лише з роботи, а діти завжди можуть обійняти своїх батьків. Нехай Господь береже кожну родину. Зі святом!»«Дорога золочівська громадо! Дуже приємно бути тут вкотре. Незабаром виповниться десять років нашим партнерським відносинам. Я радий, що ми встигли обмінюватися делегаціями ще у мирний час.Сьогодні Скадовськ перебуває в окупації. Попри пропаганду про нібито мирне життя, люди там залишаються в неволі. Багато мешканців були змушені покинути свої домівки та знайшли прихисток у різних куточках України, зокрема і в Золочівській громаді.Я щиро вдячний Золочеву за підтримку наших людей, за можливість знайти тут другий дім, працювати, навчатися та розвиватися. Дякую громаді за тепло, затишок і відчуття дому, яке ви даруєте тим, хто його втратив. Бажаю Золочеву розвитку, процвітання, миру та Перемоги. Нехай усі наші воїни повернуться додому до своїх родин. Слава Україні!»«Хочу привітати вас зі святом та побажати, щоб кожен із нас ніколи не втрачав оптимізму, впевнено йшов до поставлених цілей, а Україні якнайшвидше Перемоги та миру.Особливі слова вдячності міському голові, колективу міської ради та депутатському корпусу за потужну підтримку Сил оборони України та вагомий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави».Під час урочистостей Віктор Олійник передав громаді прапор військового підрозділу як символ вдячності від українських Захисників.Упродовж святкових днів відбулися змагання з волейболу, міський турнір з шахів, турнір з великого тенісу та захід зі скандинавської ходьби. Учасники продемонстрували спортивну майстерність, витривалість і командний дух, а вболівальники активно підтримували спортсменів.Значну увагу відвідувачів привернула виставка пошкодженої ворожої техніки, а також техніки Збройних Сил України та країн НАТО. Поруч діяла польова кухня військової частини А2562, де всі охочі могли скуштувати традиційні страви та поспілкуватися з військовослужбовцями.Святкову атмосферу доповнили творча виставка, ярмарок робіт талановитих золочів’ян та виставка-продаж продукції бджільництва. Для мешканців і гостей громади також провели оглядову екскурсію містом, під час якої учасники мали нагоду більше дізнатися про історію та визначні місця Золочева.Особливу увагу приділили дітям і молоді. Для них організували пізнавальний квест «Золочів крізь віки», культурно-розважальну програму, майстер-класи, конкурси, аквагрим та різноманітні активності. Великий інтерес викликали розфарбовування бронетранспортера та творчий розпис артилерійських і кулеметних гільз.До організації дитячих і молодіжних заходів долучилися Молодіжний центр «Підйом», благодійна організація «Міжнародний фонд охорони здоров’я та навколишнього середовища «Регіон Карпат», NEEKA, Центр позашкільної освіти та аніматори Золочівського молодіжного театру «Край».Особливою окрасою святкового вечора стала концертна програма, яка об’єднала талановитих виконавців, творчі колективи та всіх, хто завітав розділити радість свята. Зі сцени лунали пісні про Україну, рідний край, незламність українського народу та віру в Перемогу. Творчі номери дарували глядачам теплі емоції, щирі посмішки та незабутні враження.Ще однією родзинкою свята стала композиція «Намалюю світ» у виконанні школи артистизму, розвитку і моделінгу «ШАРМ».Особливою окрасою святкового вечора став виступ гвардійського ансамблю ритмічного драйву «ГАРДА» Національної академії Національної гвардії України. Музиканти подарували присутнім яскраві емоції, потужну енергетику та незабутню атмосферу, а їхні виступи стали справжньою родзинкою святкування.Упродовж святкових днів місто наповнилося особливою атмосферою – щирими емоціями, теплими зустрічами, усмішками дітей та відчуттям справжньої єдності. Люди приходили родинами, підтримували учасників заходів, спілкувалися, ділилися добрими словами та разом творили атмосферу свята.Особливо приємно було бачити активну молодь, дітей, спортсменів, творчі колективи, волонтерів та всіх небайдужих мешканців громади, які ще раз довели – Золочів живе, розвивається та впевнено дивиться у майбутнє.Наше місто має багату історію, славні традиції та найголовніше – людей. Людей працьовитих, щирих, сильних духом і небайдужих. Саме завдяки таким людям Золочів залишається затишним, красивим та згуртованим містом, у якому хочеться жити, працювати та творити.Щиро дякуємо всім, хто долучився до організації та проведення святкових заходів, а також кожному, хто став частиною цього свята.Низький уклін нашим Захисникам і Захисницям. Саме завдяки вам живе Україна, живе Золочів і живе наша віра у мирне майбутнє.