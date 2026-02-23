Поезія, народжена війною





Марія СМЕРЕКА

Ця зустріч стала не просто презентацією книги, а справжньою розмовою сердець. У залі панувала особлива атмосфера – тиха, прониклива й водночас сповнена надії. Вірші авторки звучали щиро та глибоко, адже у кожному рядку – пережитий біль, тривога за рідних, материнська молитва, дитячі сльози, любов до України та незламна віра у перемогу світла над темрявою.Любов Шафранська розповіла присутнім, що почала писати вірші від початку повномасштабної війни. Спершу ділилася своїми творами у соціальних мережах, де вони знаходили відгук у читачів, а згодом народилася ідея видати власну книгу. Авторка зізналася, що слова самі лягали на папір – через біль, емоції, переживання та все те, чим сьогодні живе кожен українець.Під час зустрічі гості мали можливість почути поезію у виконанні самої письменниці. Її голос, щирість та емоції торкалися найпотаємніших струн душі. Деякі вірші слухали у цілковитій тиші, а після окремих рядків у присутніх бриніли сльози на очах. Адже ці поезії – про кожного з нас, про наші втрати, страхи, надії та віру.«Народжені війною» – це більше, ніж книга. Це жива історія емоцій і переживань українського народу, викладена у поетичних рядках. Це слова, які стискають серце, змушують замислитися й надовго залишаються у пам’яті.Щиро дякуємо Любові Шафранській за щиру зустріч, талант, відкритість і слова, які сьогодні так потрібні людям.Саме такі заходи нагадують нам: навіть у найтемніші часи українська душа продовжує творити, любити й вірити у Перемогу.Захід залишив по собі щирі емоції у всіх присутніх. Подібні зустрічі ще раз доводять важливість живого слова та підтримки у непрості часи.