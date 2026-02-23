22 тра 2026
Поезія, народжена війною

Фото: НУС
14 травня у Золочівській міській бібліотеці ім. Івана Франка відбулася надзвичайно щира, тепла та емоційна зустріч із письменницею Любов’ю Шафранською – презентація книги «Народжені війною». Захід об’єднав людей, для яких слово сьогодні має особливу силу – силу підтримувати, лікувати душу та допомагати пережити непрості часи.

Ця зустріч стала не просто презентацією книги, а справжньою розмовою сердець. У залі панувала особлива атмосфера – тиха, прониклива й водночас сповнена надії. Вірші авторки звучали щиро та глибоко, адже у кожному рядку – пережитий біль, тривога за рідних, материнська молитва, дитячі сльози, любов до України та незламна віра у перемогу світла над темрявою.
Любов Шафранська розповіла присутнім, що почала писати вірші від початку повномасштабної війни. Спершу ділилася своїми творами у соціальних мережах, де вони знаходили відгук у читачів, а згодом народилася ідея видати власну книгу. Авторка зізналася, що слова самі лягали на папір – через біль, емоції, переживання та все те, чим сьогодні живе кожен українець.
Під час зустрічі гості мали можливість почути поезію у виконанні самої письменниці. Її голос, щирість та емоції торкалися найпотаємніших струн душі. Деякі вірші слухали у цілковитій тиші, а після окремих рядків у присутніх бриніли сльози на очах. Адже ці поезії – про кожного з нас, про наші втрати, страхи, надії та віру.
«Народжені війною» – це більше, ніж книга. Це жива історія емоцій і переживань українського народу, викладена у поетичних рядках. Це слова, які стискають серце, змушують замислитися й надовго залишаються у пам’яті.
Щиро дякуємо Любові Шафранській за щиру зустріч, талант, відкритість і слова, які сьогодні так потрібні людям.
Саме такі заходи нагадують нам: навіть у найтемніші часи українська душа продовжує творити, любити й вірити у Перемогу.
Захід залишив по собі щирі емоції у всіх присутніх. Подібні зустрічі ще раз доводять важливість живого слова та підтримки у непрості часи.


Марія СМЕРЕКА
Фото авторки
