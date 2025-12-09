Партнерство та прийняття рішень у найкращих інтересах дитини
У Золочівській громаді відбувся підсумковий тренінг для міждисциплінарної команди у межах підготовки кандидатів у патронатні вихователі.
Захід на тему «Міждисциплінарна команда: партнерство та прийняття рішень у найкращих інтересах дитини» провела начальниця відділу Львівського обласного центру соціальних служб Наталія Тибура.
До участі у тренінгу долучилися представники Служби у справах дітей, фахівці соціальної сфери, управління Пенсійного фонду, центру зайнятості населення, сфери освіти, медицини, представники депутатського корпусу, ювенальної превенції та інші спеціалісти, які у своїй роботі дотичні до захисту прав дітей.
Під час тренінгу учасники обговорили взаємодію служб, підтримку патронатної сім’ї та важливість командної роботи задля забезпечення найкращих інтересів дитини.
«Патронат – це не лише про сім’ю, яка готова прийняти дитину. Це про підтримку, взаємодію та відповідальність усієї громади. Дуже важливо, щоб патронатна сім’я відчувала, що вона не залишається сам на сам із викликами», – наголосила Наталія Тибура.
Заступник міського голови Ярослав Окрепкий зазначив, що розвиток патронату є важливим кроком для громади.
«Патронат – це про людяність, небайдужість і відповідальність. Ми повинні створити систему підтримки, у якій дитина почуватиметься захищеною, а патронатні вихователі матимуть підтримку громади та всіх служб», – зазначив Ярослав Окрепкий.
Начальниця Служби у справах дітей Золочівської міської ради Оксана Дужа наголосила, що дитина навіть у складних життєвих обставинах повинна залишатися у сімейному середовищі.
«Патронат дає дитині можливість пережити кризовий період у турботі та безпеці. Це велика відповідальність і надзвичайно важлива місія», – підкреслила Оксана Дужа.
Особливо щемливими стали слова кандидатки у патронатні вихователі Лесі Гевко:
«На одному із занять я почула таку фразу, що діти бояться темряви, а дорослі – світла. Дуже важливо знайти в собі те світло і не боятися дарувати його дітям, допомагати їм здолати темряву».
У Золочівській громаді переконані: підтримка дітей та розвиток сімейних форм виховання – це спільна відповідальність і важливий крок до сильного та людяного суспільства.
Леся ГОРГОТА
Фото авторки
