Партнерство та прийняття рішень у найкращих інтересах дитини



Леся ГОРГОТА

Фото авторки

До участі у тренінгу долучилися представники Служби у справах дітей, фахівці соціальної сфери, управління Пенсійного фонду, центру зайнятості населення, сфери освіти, медицини, представники депутатського корпусу, ювенальної превенції та інші спеціалісти, які у своїй роботі дотичні до захисту прав дітей.Під час тренінгу учасники обговорили взаємодію служб, підтримку патронатної сім’ї та важливість командної роботи задля забезпечення найкращих інтересів дитини.«Патронат – це не лише про сім’ю, яка готова прийняти дитину. Це про підтримку, взаємодію та відповідальність усієї громади. Дуже важливо, щоб патронатна сім’я відчувала, що вона не залишається сам на сам із викликами», – наголосила Наталія Тибура.Заступник міського голови Ярослав Окрепкий зазначив, що розвиток патронату є важливим кроком для громади.«Патронат – це про людяність, небайдужість і відповідальність. Ми повинні створити систему підтримки, у якій дитина почуватиметься захищеною, а патронатні вихователі матимуть підтримку громади та всіх служб», – зазначив Ярослав Окрепкий.Начальниця Служби у справах дітей Золочівської міської ради Оксана Дужа наголосила, що дитина навіть у складних життєвих обставинах повинна залишатися у сімейному середовищі.«Патронат дає дитині можливість пережити кризовий період у турботі та безпеці. Це велика відповідальність і надзвичайно важлива місія», – підкреслила Оксана Дужа.Особливо щемливими стали слова кандидатки у патронатні вихователі Лесі Гевко:«На одному із занять я почула таку фразу, що діти бояться темряви, а дорослі – світла. Дуже важливо знайти в собі те світло і не боятися дарувати його дітям, допомагати їм здолати темряву».У Золочівській громаді переконані: підтримка дітей та розвиток сімейних форм виховання – це спільна відповідальність і важливий крок до сильного та людяного суспільства.