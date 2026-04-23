У Золочівській ЦРЛ можна отримати допомогу при інсульті
Однією з провідних причин смертності та інвалідизації населення в Україні. Водночас сучасні методи лікування дозволяють значно зменшити ризики тяжких наслідків за умови своєчасного надання медичної допомоги.
У КНП «Золочівська центральна районна лікарня» організовано та впроваджено комплексну модель надання медичної допомоги пацієнтам із гострим порушенням мозкового кровообігу. У закладі забезпечено чіткий маршрут пацієнта, цілодобову готовність медичної команди, оперативне проведення діагностики та прийняття клінічних рішень у максимально короткі терміни.
У лікарні функціонує інсультний блок, що дає можливість:
– своєчасно проводити діагностику інсульту;
– оперативно розпочинати необхідне лікування;
– мінімізувати ризики ускладнень;
– зменшувати рівень інвалідизації пацієнтів.
Директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський зазначає, що інсульт – це не вирок, а діагноз, який при несвоєчасному наданні допомоги може залишити серйозний відбиток у житті пацієнта.
«Сучасна медицина та новітні методи лікування дають можливість рятувати пацієнтів з діагнозом інсульт, а життєві та фізичні функції – повністю відновлювати», – наголосив Тарас Яцунський.
Медики наголошують, що кожна хвилина зволікання при інсульті призводить до незворотних змін у тканинах головного мозку. Саме тому надзвичайно важливо якомога швидше доставити пацієнта до медичного закладу.
При появі перших симптомів інсульту – раптової слабкості у кінцівках, порушення мовлення, асиметрії обличчя, запаморочення або втрати координації – необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу або звернутися до КНП «Золочівська ЦРЛ» за адресою: м. Золочів, вул. Євгена Коновальця, 48.
Марія СМЕРЕКА
Коментувати (0)