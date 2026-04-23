У Золочівській ЦРЛ можна отримати допомогу при інсульті

Марія СМЕРЕКА

У лікарні функціонує інсультний блок, що дає можливість:– своєчасно проводити діагностику інсульту;– оперативно розпочинати необхідне лікування;– мінімізувати ризики ускладнень;– зменшувати рівень інвалідизації пацієнтів.Директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський зазначає, що інсульт – це не вирок, а діагноз, який при несвоєчасному наданні допомоги може залишити серйозний відбиток у житті пацієнта.«Сучасна медицина та новітні методи лікування дають можливість рятувати пацієнтів з діагнозом інсульт, а життєві та фізичні функції – повністю відновлювати», – наголосив Тарас Яцунський.Медики наголошують, що кожна хвилина зволікання при інсульті призводить до незворотних змін у тканинах головного мозку. Саме тому надзвичайно важливо якомога швидше доставити пацієнта до медичного закладу.При появі перших симптомів інсульту – раптової слабкості у кінцівках, порушення мовлення, асиметрії обличчя, запаморочення або втрати координації – необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу або звернутися до КНП «Золочівська ЦРЛ» за адресою: м. Золочів, вул. Євгена Коновальця, 48.