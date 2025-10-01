У Золочеві вшанували пам’ять жертв політичних репресій

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Для Золочева ці трагічні сторінки історії мають особливе значення. У 1941 році в стінах Золочівського замку відбулися масові розстріли та катування мирного населення. Події тих часів залишили глибокий слід в історичній пам’яті громади та й досі сприймаються як одна з найтемніших сторінок минулого.15 травня у місті відбулися пам’ятні заходи біля братської могили жертв політичних репресій, що пов’язані з діяльністю радянських каральних органів. До місця пам’яті прийшли представники місцевої влади, духовенства, військовослужбовці та жителі громади.Учасники заходу спільно молилися за душі загиблих, поклали квіти до меморіалу та запалили лампадки. Атмосфера була сповнена тиші та скорботи, а також усвідомлення важливості збереження історичної правди.Під час вшанування наголошувалося, що пам’ять про ці події є не лише даниною минулому, а й застереженням для майбутніх поколінь про наслідки тоталітаризму та нехтування правами людини.Учасники заходу вшанували всіх невинно загиблих, а також тих, хто пережив арешти, заслання та жорстокі випробування, але зберіг людську гідність.Світла пам’ять жертвам політичних репресій.