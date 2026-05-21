Про збереження біорізноманіття та розвитку природно-заповідного фонду

Під час заходу учасники обговорювали сучасні виклики у сфері охорони довкілля, питання збереження цінних природних територій, необхідність розвитку природно-заповідного фонду та впровадження європейських підходів у сфері захисту природи. Окрему увагу приділили темі адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу та ролі громад у процесах збереження природної спадщини.У рамках семінару також відбувся виїзд до Національного природного парку «Північне Поділля» та науково-дослідного полігону «Гологірський». Учасники мали можливість ознайомитися з практичними аспектами охорони та відновлення природних комплексів, а також побачити унікальні ділянки лучно-степової рослинності, які потребують особливої уваги та захисту.За словами учасників, сьогодні питання збереження біорізноманіття набуває все більшого значення, адже йдеться не лише про охорону природи, а й про екологічну безпеку, сталий розвиток громад та відповідальне ставлення до природних ресурсів.«Для нашої громади тема збереження довкілля є надзвичайно важливою. Такі заходи дають можливість обмінятися досвідом, почути думки фахівців та перейняти європейські практики у сфері охорони природи. Дуже цінно, що такі семінари відбуваються саме у Золочеві, адже наш край має багату природну спадщину, яку потрібно берегти та розвивати. Ми повинні працювати над тим, щоб питання екології та захисту довкілля були серед пріоритетів розвитку громади», –Проведення таких заходів є важливою платформою для професійного діалогу, обміну досвідом та напрацювання спільних рішень, які сприятимуть ефективному збереженню природної спадщини та впровадженню сучасних екологічних підходів на місцевому рівні.