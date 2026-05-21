Новини Золочівщини
Про збереження біорізноманіття та розвитку природно-заповідного фонду
Впродовж двох днів у Золочеві проходив семінар щодо реалізації цілей збереження біорізноманіття та розвитку природно-заповідного фонду.
Участь у семінарі взяли представники громадського сектору, науковці, природоохоронці та фахівці, відповідальні за напрямки збереження біорізноманіття і розвитку природно-заповідного фонду в Україні, а також – провідний спеціаліст відділу інфраструктури, ЖКГ, захисту довкілля та агропромислового розвитку Золочівської міської ради Михайло Коваль.
Семінар був присвячений реалізації цілей, визначених Стратегією біорізноманіття ЄС до 2030 року та Регламентом про відновлення природи ЄС у контексті євроінтеграції України. Захід організувала ГО «Українська природоохоронна група – UNCG» у межах проєкту «Strategic inventory and gap analysis of biodiversity actions in Ukraine» за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та за сприяння народної депутатки України, голови підкомітету з питань лісових ресурсів, біорізноманіття, природних ландшафтів, об’єктів природно-заповідного фонду та адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Юлії Овчинникової.
Під час заходу учасники обговорювали сучасні виклики у сфері охорони довкілля, питання збереження цінних природних територій, необхідність розвитку природно-заповідного фонду та впровадження європейських підходів у сфері захисту природи. Окрему увагу приділили темі адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу та ролі громад у процесах збереження природної спадщини.
У рамках семінару також відбувся виїзд до Національного природного парку «Північне Поділля» та науково-дослідного полігону «Гологірський». Учасники мали можливість ознайомитися з практичними аспектами охорони та відновлення природних комплексів, а також побачити унікальні ділянки лучно-степової рослинності, які потребують особливої уваги та захисту.
За словами учасників, сьогодні питання збереження біорізноманіття набуває все більшого значення, адже йдеться не лише про охорону природи, а й про екологічну безпеку, сталий розвиток громад та відповідальне ставлення до природних ресурсів.
«Для нашої громади тема збереження довкілля є надзвичайно важливою. Такі заходи дають можливість обмінятися досвідом, почути думки фахівців та перейняти європейські практики у сфері охорони природи. Дуже цінно, що такі семінари відбуваються саме у Золочеві, адже наш край має багату природну спадщину, яку потрібно берегти та розвивати. Ми повинні працювати над тим, щоб питання екології та захисту довкілля були серед пріоритетів розвитку громади», – зазначив Михайло Коваль.
Проведення таких заходів є важливою платформою для професійного діалогу, обміну досвідом та напрацювання спільних рішень, які сприятимуть ефективному збереженню природної спадщини та впровадженню сучасних екологічних підходів на місцевому рівні.
Леся ГОРГОТА
