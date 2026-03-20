Сучасні підходи до 3D-моделювання міст, робота з просторовими даними та розвиток digital twin-технологій

Команда Eukarya провела захід у Національному університеті «Львівська політехніка», присвячений сучасним підходам до 3D-моделювання міст, роботі з просторовими даними та розвитку digital twin-технологій. Учасники мали можливість ознайомитися з можливостями платформи Re:Earth, підходами до створення 3D-моделей міст, використанням web-технологій для роботи з просторовими даними, а також практичним досвідом Японії у межах проєкту PLATEAU.У заходах також взяли участь представники громад, фахівці у сфері геоінформаційних систем, містобудування та просторового планування, цифровізації та цифрового розвитку. До реалізації ініціативи долучилися ГО «ГІС-Кадастрова асоціація України», GIS-Point та ТзОВ «Мірничий». Зустріч проходила у межах проєкту UNIDO Ukraine із зеленого промислового відновлення України за підтримки Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.Як зазначив спеціаліст І категорії відділу містобудування та архітектури Золочівської міської ради Володимир Олійник, сьогодні цифрові технології стають важливою складовою сучасного містобудування та стратегічного розвитку громад.– Такі заходи є надзвичайно корисними для фахівців органів місцевого самоврядування, адже дозволяють ознайомитися з сучасними світовими практиками у сфері просторового планування та цифровізації. Особливо цінним для українських міст є досвід Японії у сфері містобудування та цифрових технологій, адже він може бути важливим під час відновлення громад у післявоєнний період. Сучасні 3D-моделі та цифрові двійники дають можливість якісніше планувати розвиток територій, враховувати ризики та загрози, аналізувати наслідки можливих кризових ситуацій, а також формувати більш інвестиційно привабливе та прозоре середовище для розвитку громад, –Провідний спеціаліст відділу земельних відносин Золочівської міської ради Галина Ковалишин наголосила, що сучасні геоінформаційні системи сьогодні мають важливе значення у роботі з кадастровими даними та управлінні земельними ресурсами.– Геоінформаційні системи значно спрощують роботу з кадастровими даними, дозволяють систематизувати інформацію, оперативно аналізувати використання земельних ресурсів та працювати з великим обсягом просторової інформації. Це важливо не лише для фахівців, а й для забезпечення прозорості земельних відносин, ефективного управління територіями та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Сьогодні цифрові інструменти відкривають нові можливості для розвитку громад та покращення якості роботи органів місцевого самоврядування, –За словами учасників, подібні професійні зустрічі є важливою платформою для обміну досвідом, ознайомлення з сучасними цифровими рішеннями та напрацювання підходів, які можуть бути корисними для розвитку українських громад у сучасних умовах та у період післявоєнного відновлення.