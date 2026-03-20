Новини Золочівщини
Сучасні підходи до 3D-моделювання міст, робота з просторовими даними та розвиток digital twin-технологій
У Львові відбулася серія професійних зустрічей за участі японської компанії Eukarya Inc. – розробника платформи Re:Earth та учасника національного проєкту PLATEAU, який є однією з наймасштабніших світових ініціатив у сфері цифрових двійників міст. Участь у заходах взяли фахівці Золочівської міської ради – спеціаліст І категорії відділу містобудування та архітектури Володимир Олійник та провідний спеціаліст відділу земельних відносин Галина Ковалишин.
Команда Eukarya провела захід у Національному університеті «Львівська політехніка», присвячений сучасним підходам до 3D-моделювання міст, роботі з просторовими даними та розвитку digital twin-технологій. Учасники мали можливість ознайомитися з можливостями платформи Re:Earth, підходами до створення 3D-моделей міст, використанням web-технологій для роботи з просторовими даними, а також практичним досвідом Японії у межах проєкту PLATEAU.
У заходах також взяли участь представники громад, фахівці у сфері геоінформаційних систем, містобудування та просторового планування, цифровізації та цифрового розвитку. До реалізації ініціативи долучилися ГО «ГІС-Кадастрова асоціація України», GIS-Point та ТзОВ «Мірничий». Зустріч проходила у межах проєкту UNIDO Ukraine із зеленого промислового відновлення України за підтримки Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.
Як зазначив спеціаліст І категорії відділу містобудування та архітектури Золочівської міської ради Володимир Олійник, сьогодні цифрові технології стають важливою складовою сучасного містобудування та стратегічного розвитку громад.
– Такі заходи є надзвичайно корисними для фахівців органів місцевого самоврядування, адже дозволяють ознайомитися з сучасними світовими практиками у сфері просторового планування та цифровізації. Особливо цінним для українських міст є досвід Японії у сфері містобудування та цифрових технологій, адже він може бути важливим під час відновлення громад у післявоєнний період. Сучасні 3D-моделі та цифрові двійники дають можливість якісніше планувати розвиток територій, враховувати ризики та загрози, аналізувати наслідки можливих кризових ситуацій, а також формувати більш інвестиційно привабливе та прозоре середовище для розвитку громад, – зазначив Володимир ОЛІЙНИК.
Провідний спеціаліст відділу земельних відносин Золочівської міської ради Галина Ковалишин наголосила, що сучасні геоінформаційні системи сьогодні мають важливе значення у роботі з кадастровими даними та управлінні земельними ресурсами.
– Геоінформаційні системи значно спрощують роботу з кадастровими даними, дозволяють систематизувати інформацію, оперативно аналізувати використання земельних ресурсів та працювати з великим обсягом просторової інформації. Це важливо не лише для фахівців, а й для забезпечення прозорості земельних відносин, ефективного управління територіями та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Сьогодні цифрові інструменти відкривають нові можливості для розвитку громад та покращення якості роботи органів місцевого самоврядування, – зазначила Галина КОВАЛИШИН.
За словами учасників, подібні професійні зустрічі є важливою платформою для обміну досвідом, ознайомлення з сучасними цифровими рішеннями та напрацювання підходів, які можуть бути корисними для розвитку українських громад у сучасних умовах та у період післявоєнного відновлення.
Леся ГОРГОТА
Команда Eukarya провела захід у Національному університеті «Львівська політехніка», присвячений сучасним підходам до 3D-моделювання міст, роботі з просторовими даними та розвитку digital twin-технологій. Учасники мали можливість ознайомитися з можливостями платформи Re:Earth, підходами до створення 3D-моделей міст, використанням web-технологій для роботи з просторовими даними, а також практичним досвідом Японії у межах проєкту PLATEAU.
У заходах також взяли участь представники громад, фахівці у сфері геоінформаційних систем, містобудування та просторового планування, цифровізації та цифрового розвитку. До реалізації ініціативи долучилися ГО «ГІС-Кадастрова асоціація України», GIS-Point та ТзОВ «Мірничий». Зустріч проходила у межах проєкту UNIDO Ukraine із зеленого промислового відновлення України за підтримки Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.
Як зазначив спеціаліст І категорії відділу містобудування та архітектури Золочівської міської ради Володимир Олійник, сьогодні цифрові технології стають важливою складовою сучасного містобудування та стратегічного розвитку громад.
– Такі заходи є надзвичайно корисними для фахівців органів місцевого самоврядування, адже дозволяють ознайомитися з сучасними світовими практиками у сфері просторового планування та цифровізації. Особливо цінним для українських міст є досвід Японії у сфері містобудування та цифрових технологій, адже він може бути важливим під час відновлення громад у післявоєнний період. Сучасні 3D-моделі та цифрові двійники дають можливість якісніше планувати розвиток територій, враховувати ризики та загрози, аналізувати наслідки можливих кризових ситуацій, а також формувати більш інвестиційно привабливе та прозоре середовище для розвитку громад, – зазначив Володимир ОЛІЙНИК.
Провідний спеціаліст відділу земельних відносин Золочівської міської ради Галина Ковалишин наголосила, що сучасні геоінформаційні системи сьогодні мають важливе значення у роботі з кадастровими даними та управлінні земельними ресурсами.
– Геоінформаційні системи значно спрощують роботу з кадастровими даними, дозволяють систематизувати інформацію, оперативно аналізувати використання земельних ресурсів та працювати з великим обсягом просторової інформації. Це важливо не лише для фахівців, а й для забезпечення прозорості земельних відносин, ефективного управління територіями та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Сьогодні цифрові інструменти відкривають нові можливості для розвитку громад та покращення якості роботи органів місцевого самоврядування, – зазначила Галина КОВАЛИШИН.
За словами учасників, подібні професійні зустрічі є важливою платформою для обміну досвідом, ознайомлення з сучасними цифровими рішеннями та напрацювання підходів, які можуть бути корисними для розвитку українських громад у сучасних умовах та у період післявоєнного відновлення.
Леся ГОРГОТА
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)